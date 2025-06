CLAMOROSO SINNER-MUSETTI: uno di voi deve lasciare Wimbledon | Tennis azzurro nel caos

I due tennisti italiani sono pronti a qualsiasi evenienza.

Wimbledon è molto più di un semplice torneo di tennis: è la culla della storia di questo sport. Fondato nel 1877, è il più antico dei quattro tornei del Grande Slam e rappresenta un simbolo di tradizione, eleganza e prestigio. Si gioca sull’erba, superficie che esalta il talento, la rapidità e il gioco offensivo, offrendo uno spettacolo unico che richiama appassionati da ogni parte del mondo. Wimbledon è il tempio in cui si sono consacrati i più grandi campioni del passato e del presente.

L’importanza di Wimbledon si riflette anche nel suo rigore formale: il codice d’abbigliamento completamente bianco, l’assenza di sponsor visibili sul campo, il rispetto del silenzio durante i punti. Ogni dettaglio è studiato per celebrare la purezza del gioco. Anche la presenza della Royal Box, con membri della famiglia reale britannica tra gli spettatori, contribuisce al suo fascino solenne, trasformando ogni finale in un evento quasi istituzionale.

A livello sportivo, vincere Wimbledon equivale a entrare nell’olimpo del tennis. Per molti tennisti, sollevare il trofeo sull’erba dell’All England Club è il coronamento di una carriera. La pressione e l’emozione che si respirano su quel campo centrale sono incomparabili: ogni match ha il sapore della leggenda.

Wimbledon ha un ruolo fondamentale nella diffusione globale del tennis. La sua copertura mediatica raggiunge ogni angolo del pianeta, ispirando milioni di giovani a impugnare una racchetta. Non è solo un torneo: è l’essenza stessa del tennis, dove tradizione e gloria si incontrano.

Sorteggio agrodolce per gli italiani

Il sorteggio di Wimbledon non ha risparmiato emozioni né insidie agli undici italiani in tabellone. Subito un derby al primo turno tra Jannik Sinner e Luca Nardi, mentre Fabio Fognini dovrà affrontare una montagna: Carlos Alcaraz, due volte campione in carica. Il cammino del numero 1 del mondo, Sinner, potrebbe diventare una corsa ad ostacoli tra avversari insidiosi e possibili derby, con Lorenzo Musetti all’orizzonte nei quarti di finale e una semifinale potenzialmente contro Novak Djokovic.

Se si concretizzasse lo scontro con Musetti ai quarti, uno dei due sarebbe costretto a fermarsi prematuramente, eliminando un possibile semifinalista azzurro. Dopo Nardi, Sinner troverà Tseng o Vujic, poi Shapovalov al terzo turno e Tommy Paul o Dimitrov agli ottavi. Il tabellone, pur ricco di insidie, è equilibrato, ma ogni match nasconde trabocchetti, soprattutto sull’erba londinese. Una finale contro Alcaraz, riedizione di Parigi, rimane un’ipotesi affascinante.

Musetti verso un possibile incrocio con Sinner

Per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 7, il sorteggio propone un esordio contro il georgiano Basilashvili, già affrontato due volte. Il cammino potrebbe proseguire con un altro derby, contro Lorenzo Sonego, che debutta con il giovane portoghese Jaime Faria. La posta in gioco è alta: per raggiungere l’eventuale quarto con Sinner, Musetti dovrà superare Nakashima e il talentuoso Ben Shelton.

Un possibile incrocio tra Sinner e Musetti nei quarti sarebbe affascinante per gli appassionati italiani, ma condannerebbe inevitabilmente uno dei due a un’eliminazione precoce. Una perdita per il tennis azzurro, che mai come quest’anno sogna in grande.