CLAMOROSO INTER: “Tornatene al Parma” | Ricacciato, non era pronto per il grande salto

Il calciatore dell’Inter non era pronto per il grande salto di qualità e dunque è stato rispedito in Emilia, a Parma.

Nel calcio, fare il grande salto è un sogno che affascina qualsiasi giocatori. sino a partire dalle giovanili. Entrare in un club come l’Inter significa confrontarsi ogni giorno con un livello altissimo, dove ogni errore pesa. Non tutti però riescono a reggere questa pressione e il nuovo mister Chivu se n’è accorto.

Nel settore giovanile nerazzurro transitano ogni anno tantissimi talenti. Alcuni vengono lanciati, altri invece rimangono per diverso tempo nella Primavera, e altri ancora vengono “rimandati” indietro. Non per mancanza di talento, ma perché nell’ambiente Intere serve carattere, mentalità, tempismo.

È un meccanismo spietato, che spesso mette in discussione ragazzi di appena 17 o 18 anni. Uno o due mesi sottotono possono bastare per perdere il treno. E chi non regge il confronto immediato viene lasciato indietro, anche se magari ha ancora moltissimo da dare vista la giovane età.

In una realtà così competitiva, capita spesso che il talento venga sacrificato per l’urgenza del risultato. Che un giovane debba andarsene per crescere e dunque farsi le ossa altrove. È successo e succederà ancora, perché i club di vertice non aspettano. Neanche chi magari promette bene.

Il non fallimento

Uscire o essere escluso da un progetto di una grande squadra non è un fallimento. A volte può nascere un senso di riscatto tale da spingere il protagonista stesso, a dare il massimo per il nuovo club in cui è stato scelto. E chissà che in questa storia magari, non accada lo stesso: in passato si è assistito a situazioni simili.

E quando poi si dimostra di valere, le occasioni tornano. Magari appunto in con un’altra casacca addosso. E questo potrebbe potare il grande club che tempo prima aveva lasciato andare il giocatore, a ripensarci e magari a ripagare cifre laute per riportarlo a vestire i colori che magari lo avevano cresciuto.

Di chi si tratta

Edoardo Tigani, classe 2006, è uno degli ultimissimi esempi. Dopo aver iniziato la stagione con l’Under 20 dell’Inter, non ha trovato lo spazio che sperava di ottenere. Così è andato in prestito al Parma, dove ha convinto tutti. Al punto che ora il club crociato lo ha riscattato a titolo definitivo.

Ancora un affare sull’asse Inter–Parma, come riportato da Gianluca Di Marzio. Stavolta, però, non è un semplice prestito: è un addio. Tigani ripartirà dall’Emilia, dove ha trovato fiducia e minutaggio. Dunque il giovane calciatore potrà nuovamente mettersi in mostra per cercare di far ricredere l’Inter.