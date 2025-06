CLAMOROSO INTER, E’ TORNATO INZAGHI: è succeso al Mondiale, “Incontro il 4 luglio”

Il tecnico piacentino potrebbe riabbracciare presto i propri ex giocatori, galeotto può essere proprio il Mondiale.

Simone Inzaghi ha assunto la guida tecnica dell’Inter nel luglio 2021, subentrando ad Antonio Conte, che aveva appena conquistato lo Scudetto. L’arrivo di Inzaghi, reduce da un’esperienza quinquennale alla Lazio, segnava un cambio di rotta per i nerazzurri.

Sotto la sua gestione, l’Inter ha sviluppato una mentalità da squadra vincente, pur con alti e bassi. Inzaghi ha dimostrato una notevole capacità di valorizzare i singoli e di creare un collettivo solido, in grado di affrontare con determinazione le sfide sia in Italia che in Europa.

Nonostante le due finali di Champions League perse, prima contro il Manchester City nel 2023 e poi contro il Paris Saint-Germain nel 2025, la partecipazione a questi eventi ha segnato un importante ritorno dell’Inter ai massimi livelli europei. Questi percorsi, pur senza la vittoria finale, hanno testimoniato la crescita dalla squadra.

Nel corso della sua esperienza all’Inter, Simone Inzaghi ha arricchito il palmarès del club con diversi trofei. Ha conquistato una Serie A, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, affermandosi come uno degli allenatori più vincenti nella storia recente nerazzurra.

L’addio di Inzaghi e strascico amaro

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter per intraprendere una nuova avventura sulla panchina dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita. Si tratta di un trasferimento che ha fatto molto rumore, data la portata dell’accordo economico: Inzaghi ha firmato un contratto biennale che gli garantirebbe oltre 25 milioni di euro a stagione.

La notizia più clamorosa emersa riguardo a questo trasferimento è che l’accordo tra Simone Inzaghi e l’Al-Hilal sarebbe stato raggiunto già prima della finale di Champions League. Lo ha rivelato il CEO dell’Al-Hilal, Esteve Calzada, affermando che Inzaghi aveva chiesto di posticipare l’annuncio per concentrarsi sulla finale. Questa rivelazione ha scatenato polemiche e perplessità nell’ambiente interista.

Inzaghi riabbraccerà gli ex giocatori?

Al Mondiale per Club, in corso negli Stati Uniti, potrebbe verificarsi un incrocio affascinante: l’Inter e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi potrebbero ritrovarsi faccia a faccia negli scontri diretti. Questo scenario si concretizzerebbe se i nerazzurri dovessero qualificarsi come primi nel loro girone (Gruppo E, con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey) e la squadra di Inzaghi come seconda nel proprio (Gruppo H, con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca).

Un simile incontro sarebbe carico di significati e emozioni per Inzaghi, che si troverebbe di fronte la sua ex squadra a poche settimane dal suo clamoroso addio. Per molti calciatori nerazzurri sarebbe l’occasione di riabbracciare il loro vecchio allenatore in una partita che sarebbe delicata per il prosieguo della competizione.