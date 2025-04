CLAMOROSO INTER: accordo con il nuovo allenatore | Ribaltone deciso stanotte

Clamorose sono le novità che arrivano direttamente dall’Inter, svelato il nome del nuovo allenatore: decisione presa nella notte

Il primo obiettivo dell’Inter è sfumato nella serata di mercoledì 23 aprile. In finale di Coppa Italia, infatti, ci andranno i “cugini” del Milan che hanno avuto la meglio nei confronti dei nerazzurri, nella gara di ritorno, per ben 3-0.

Una sconfitta che difficilmente mister Inzaghi ed i suoi ragazzi digeriranno in poco tempo. Ora testa solamente al campionato (lotta a due con il Napoli) e Champions League (non sarà di certo una passeggiata con il Barcellona).

Un ko che anche in dirigenza non hanno particolarmente accettato. Nonostante non sia mai stato rivelato un obiettivo dall’inizio, l’idea del “Triplete” è svanita completamente.

Nel frattempo, però, nel cuore della notte un aggiornamento ha sconvolto l’ambiente nerazzurro: cambia l’allenatore. La decisione, oramai, è ufficiale e non si torna più indietro.

Inter, svelato il nome del nuovo allenatore: oramai non ci sono più dubbi

Importanti novità quelle che arrivano dall’Inter Under 23 che sta iniziando a formarsi sempre di più. Nonostante manchi ancora l’ufficialità di rito (anche se non dovrebbero esserci più dubbi) il club nerazzurro sta organizzando tutto quello che serve per partecipare al prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto annunciato dal sito “FCInter1908.it” la “Beneamata” ha già deciso chi sarà il direttore sportivo e l’allenatore della seconda squadra nerazzurra.

Per quanto riguarda il primo ruolo sarà svolto da Gianluca Andrissi. Quest’ultimo lavorerà, a stretto contatto, con il vice ds della prima squadra, Dario Baccin. Per quanto riguarda il nuovo mister, invece, si tratta di un gradito ritorno: stiamo parlando di Stefano Vecchi, uno che conosce benissimo la Primavera nerazzurra (dal 2014 al 2018). Attualmente alla guida del Lanerossi Vicenza, il nativo di Bergamo è disposto a tornare in quel di Milano.

Nuova Inter, inizia a prendere forma: ecco il nuovo ds ed allenatore

In questo momento, però, l’unico pensiero di Vecchi è quello di riportare il club vicentino in cadetteria. Attualmente la squadra si trova al secondo posto a due punti di differenza dal Padova. Anche se, al termine del campionato, manca solamente una giornata.

I biancorossi erano considerati i favoriti principali per la vittoria del campionato. Nel caso in cui non dovessero conquistare la promozione diretta, dovranno disputare necessariamente i playoff per il ritorno in Serie B. Poi potrà pensare all’Inter dove lo aspettano a braccia aperte.