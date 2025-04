CLAMOROSO IN SERIE C: i petrolieri comprano la squadra | Serie A e Champions League in 4 anni

Clamoroso cambio di proprietà nel calcio italiano, dove gli sceicchi hanno un piano ben preciso: prendere il club di Serie C e portarlo in Serie A e in Champions in pochi anni.

L’influenza degli investimenti arabi nel calcio è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, portando diversi club a raggiungere livelli di successo precedentemente inimmaginabili. Questo fenomeno è particolarmente evidente in Europa, dove ingenti capitali provenienti da paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno trasformato le sorti di alcune squadre.

Il Manchester City è forse l’esempio più emblematico. Acquisito nel 2008, il club inglese ha beneficiato di investimenti massicci che lo hanno portato a vincere numerosi titoli nazionali, tra cui diverse Premier League, FA Cup e League Cup, culminando con la storica vittoria della Champions League nel 2023.

Anche il Paris Saint Germain ha vissuto una trasformazione simile dal 2011. L’arrivo di giocatori di fama mondiale e una gestione finanziaria ambiziosa hanno reso il PSG una potenza dominante nel calcio francese, con numerosi campionati vinti e ambizioni di successo europeo. Più recentemente, l’acquisizione del Newcastle United da parte del PIF ha acceso nuove speranze tra i tifosi. Sebbene il percorso sia ancora all’inizio, i consistenti investimenti nella squadra e nelle infrastrutture fanno presagire un futuro ambizioso per il club inglese.

I soldi del petrolio sullo sfondo

Tali investimenti sono consentiti da ricchezze pesanti di questi uomini che decidono di investire, che spesso sono dovute al petrolio. Ed è proprio questo che ha fatto le fortune di una cordata italo-spagnola.

Si tratta della Doe Trading Oil, che si occupa anche di energie alternative. Ed è proprio questa che stando alle ultime indiscrezioni sembra intenzionata ad acquistare un club di Serie C, per portarlo in pochi anni nell’elite del calcio italiano ed europeo.

I tifosi sognano

Da diversi giorni la situazione del Foggia è totalmente precipitata. Dopo l’abbandono della proprietà dunque si sta cercando qualcuno che investa per riportare le cose alla normalità. Ed è proprio la cordata sopra nominata che potrebbe essere quella pronta a risollevare le sorti dei pugliesi.

Staremo a vedere come si evolveranno le cose da questo punto di vista. Di sicuro i tifosi sognano un approdo nell’elite del calcio italiano e non solo, qualora i petrolieri investissero davvero nella società.