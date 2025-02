CLAMOROSO IBRAHIMOVIC: te ne devi andare, è finita | Esplode un caso di dimensioni enormi

Situazione non facile quella che sta vivendo il Milan, esplode un altro caso nei rossoneri: valigie fatte

Ci si aspettava una pronta reazione, almeno in campionato, per il Milan dopo la deludente eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord. Ed invece, nell’ultimo turno di Serie A, è giunta un’altra sconfitta ad opera del Torino.

Inutile ribadire che l’atmosfera, in casa rossonera, non è assolutamente delle migliori. La vittoria della Supercoppa Italiana, ottenuta ad inizio anno, è stata inevitabilmente già dimenticata e messa da parte.

D’altronde non si può vivere di cose avvenute mesi fa. Bisogna pensare al presente, ma quello attuale non sta soddisfacendo né gli addetti ai lavori e nemmeno i tifosi.

Zlatan Ibrahimovic è una vera e propria furia. Soprattutto nei confronti di una persona. La stessa che potrebbe lasciare il Milan addirittura in anticipo rispetto al suo contratto.

Milan, situazione non facile in casa rossonera: si va verso una rivoluzione

Pochi giorni fa il Milan Futuro ha comunicato l’esonero di Daniele Bonera come allenatore. I risultati ottenuti dall’ex difensore sono stati alquanto deludenti: terz’ultimo posto in classifica, con soli 22 punti conquistati in 28 incontri, ed una retrocessione dalla Serie C assolutamente da evitare. Al suo posto ritorna, in rossonero, una vecchia conoscenza come Massimo Oddo, pronto a preparare la prossima sfida di campionato contro il fanalino di coda Legnago.

Per motivi ben diversi, anche la prima squadra non se la sta passando bene. Il passaggio da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao (salvo la vittoria nella Supercoppa Italiana) non ha cambiato molto le cose. Da un portoghese all’altro. Peccato, però, che l’ex centrocampista non stia disputando un buon lavoro. Il quarto posto, vale a dire qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League, non è mai stata così distante. Nel caso in cui dovesse perdere altri punti nel cammino non è da escludere che possa esserci un nuovo esonero.

Milan, momento delicato: in caso di altri passi falsi si cambia ancora

Attualmente i rossoneri si trovano al settimo posto in campionato a quota 41 punti. Anche se possono definirsi tutt’altro che sicuri visto che, alle loro spalle, ci sono sia il Bologna che la Roma pronti a scavalcarlo. Il rischio che non possa qualificarsi per l’Europa c’è eccome.

Ora sta tutto nelle mani di Conceicao che, in questi giorni, dovrà lavorare duramente insieme ai suoi ragazzi per raggiungere gli obiettivi concordati con la società. In ballo non c’è solamente il futuro del club, ma anche la sua permanenza nel ‘Diavolo’ tutt’altro che scontata.