Clamoroso Hamilton: hanno cambiato tutto a sua insaputa | Lo ha scoperto a fine gara

Una scelta discutibile, che potrebbe cambiare molte cose.

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ha segnato una svolta epocale nella storia recente della Formula 1. Dopo anni di successi con la Mercedes, il sette volte campione del mondo ha deciso di affrontare una nuova sfida, spinto dal desiderio di riportare il Cavallino Rampante ai vertici della classifica. L’annuncio ufficiale ha generato entusiasmo tra i tifosi e ha dato nuova linfa al progetto sportivo di Maranello, che punta su un mix di esperienza e talento per tornare a vincere.

Fin dal suo arrivo, Hamilton ha portato in Ferrari una mentalità vincente e una straordinaria capacità di lavoro. La sua collaborazione con gli ingegneri si è rivelata preziosa nello sviluppo della monoposto, contribuendo a migliorare l’efficienza aerodinamica e la gestione delle gomme, due punti critici delle stagioni precedenti. Il suo contributo è stato evidente anche nel modo in cui ha motivato il team, alzando l’asticella delle aspettative.

Sul piano dei risultati in pista, dopo sei gare del Mondiale 2025, è già possibile tracciare un primo bilancio tutt’altro che esaltante per la Ferrari. Con l’arrivo di Hamilton, la speranza di un’annata da protagonisti era più che legittima, ribadita anche pubblicamente nella presentazione al Castello Sforzesco. E invece, a un quarto di stagione, si deve già parlare di un’altra occasione rimandata.

La delusione è doppia perché il 2025 doveva essere l’anno del riscatto, l’inizio di un nuovo ciclo vincente. Invece, ci si interroga su cosa non abbia funzionato: è un problema di macchina, di sviluppo, di strategia o di visione tecnica? Dopo l’era Binotto, a Maranello era stato concesso ampio margine d’azione a Fred Vasseur, con la fiducia piena del team e della tifoseria. Il mantra era chiaro: “lasciatelo lavorare”. Ma ora la domanda sorge spontanea: gli ingredienti scelti erano davvero quelli giusti o serve un radicale cambio di ricetta? La risposta, almeno per il momento, non è incoraggiante.

Problemi tecnici

Il weekend di gara si apre con un imprevisto per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha visto la sua monoposto sottoposta a un intervento tecnico importante, con la sostituzione completa della parte posteriore. Un’operazione che coinvolge elementi fondamentali dell’assetto e che potrebbe influenzare le sue performance in pista, specie in una fase della stagione dove ogni dettaglio conta.

Oltre al retrotreno, sulla vettura di Hamilton sono stati cambiati anche il cambio e le sospensioni, componenti cruciali per l’equilibrio e la stabilità della macchina. L’entità dell’intervento lascia supporre un problema serio, o un aggiornamento tecnico rilevante deciso d’urgenza dal team Ferrari per garantire competitività in gara.

Anche l’anteriore sotto i ferri

Non solo il retrotreno: anche la parte anteriore della monoposto è stata modificata. Nello specifico, sono stati sostituiti l’ala anteriore e la sospensione destra, probabilmente in risposta a un’anomalia riscontrata durante le prime sessioni. Si tratta di elementi determinanti per il comportamento della vettura in curva e per la gestione dell’aerodinamica.

Queste sostituzioni multiple rappresentano un campanello d’allarme e pongono interrogativi sul livello di affidabilità della macchina di Hamilton. Sarà fondamentale capire se si tratta di un caso isolato o del sintomo di una fragilità strutturale. In ogni caso, il team dovrà lavorare al massimo per limitare i danni e garantire una prestazione all’altezza delle aspettative.