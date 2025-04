CLAMOROSO DE GEA: tradisce la Fiorentina e resta in Serie A | Adesso para per lo scudetto

Calciomercato Serie A, David De Gea verso l’addio alla Fiorentina: tradirà la Viola per lottare da subito per la conquista dello scudetto.

Uno dei protagonisti principali della stagione della Fiorentina è, senza dubbio, David De Gea. Il portiere spagnolo, giunto in estate a parametro zero quasi in sordina, si è rivelato un vero e proprio affare per la compagine toscana. Quest’ultima l’ha rispolverato dopo una stagione trascorsa da svincolato, quando nessuno (inspiegabilmente) pareva più credere in lui.

La sua ultima parentesi al Manchester United non era stata positiva e l’iberico pareva essere arrivato anzitempo alla fine della sua carriera nell’universo del calcio. Improvvisamente, però, si è palesata l’opportunità della Viola, che l’estremo difensore non ha esitato a cogliere: una scelta che ha fatto le fortune di ambedue le parti in causa.

La Fiorentina è ancora in lizza per un posto in Europa nella prossima stagione (Champions League inclusa) e la sua attuale avventura in Conference League può essere ritenuta soddisfacente. Raffaele Palladino, tecnico della squadra, è riuscito a imporre la sua filosofia di gioco e ha trovato in De Gea il guardiano ideale per i legni gigliati.

Attenzione, però: stando a quanto emerso nelle ultime ore, il vento del calciomercato avrebbe investito in pieno l’ex Nazionale spagnolo. Quest’ultimo avrebbe deciso di tradire i viola e di accasarsi presso una big del campionato di Serie A, che punta a conquistare da subito lo scudetto e assaltare l’ormai ex Coppa dei Campioni.

COLPO DAVID DE GEA: lascia la Fiorentina, ma rimane in A

Un’occasione unica per il 34enne, che potrebbe così tentare il grande salto per vivere l’avventura conclusiva della sua esperienza nel mondo del pallone con indosso la maglia di un top club.

La Fiorentina si è riservata un’opzione per prolungare di un’ulteriore stagione il contratto di David De Gea, il quale a Firenze si trova benissimo e ha prontamente legato con compagni e tifoseria. Qualora optasse per il trasferimento, però, l’idillio con la piazza cesserebbe di colpo, in quanto andrebbe a rinforzare una storica rivale del team toscano.

Top club piomba su David De Gea: parerà per lo scudetto

Si tratta, infatti, della Juventus. Gli zebrati starebbero valutando di separarsi, dopo un solo anno vissuto insieme, da Michele Di Gregorio. L’ex portiere del Monza è stato acquistato per 20 milioni di euro, ma le sue prestazioni non avrebbero convinto pienamente i vertici della società piemontese.

Così, secondo quanto riferisce SportMediaset, Cristiano Giuntoli avrebbe iniziato a osservare con attenzione ciò che accade in riva al fiume Arno. Addirittura, sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con Rocco Commisso e provare ad ascoltare le sue richieste per l’acquisizione a titolo definitivo di David De Gea.