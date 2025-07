Clamoroso Conte: “ALLA JUVE NEL 2026” | Arriva l’annuncio per la prossima stagione

Una voce di mercato che sarebbe clamorosa.

Il rapporto tra Antonio Conte e la Juventus è stato tra i più intensi e vincenti della storia recente del club bianconero. Da calciatore, Conte è stato una bandiera: con la maglia della Juve ha collezionato oltre 400 presenze tra il 1991 e il 2004, vincendo numerosi trofei, tra cui una Champions League, cinque scudetti e quattro Supercoppe italiane. Capitano carismatico, è stato l’emblema del sacrificio e della determinazione sul campo.

Nel 2011 il legame si è rafforzato ulteriormente, con l’approdo di Conte sulla panchina della Juventus. In un momento delicato per il club, reduce da stagioni deludenti, l’ex centrocampista ha riportato entusiasmo e spirito vincente. In tre anni ha conquistato tre scudetti consecutivi, riportando i bianconeri al vertice del calcio italiano e gettando le basi per un ciclo di dominio durato quasi un decennio.

L’addio improvviso nel luglio 2014, a ritiro già iniziato, ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi. Le divergenze con la dirigenza, soprattutto sul mercato, hanno segnato la fine del ciclo. Nonostante ciò, il rispetto per i risultati ottenuti e l’impronta lasciata restano immutati.

Conte è tornato spesso a parlare della Juventus con toni contrastanti: da una parte l’orgoglio per ciò che ha costruito, dall’altra la consapevolezza di un distacco ancora doloroso. Il suo nome, tuttavia, continua ciclicamente a essere accostato alla panchina bianconera, a dimostrazione di un legame mai del tutto spezzato.

Oppini critico

Francesco Oppini, tifoso dichiarato della Juventus e volto noto del mondo televisivo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per esprimere la sua opinione sulla gestione tecnica del club bianconero. Nel mirino, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accusato di aver penalizzato la squadra: «Giuntoli ha rovinato la Juve per un anno e mezzo. Doveva prendere Conte e non Motta, quando Conte era ancora libero».

Secondo Oppini, l’arrivo di Thiago Motta ha rappresentato un’occasione mancata, soprattutto considerando che Antonio Conte era disponibile sul mercato: «Tudor non era la mia prima scelta, ma quando non puoi prendere altro…». Un’affermazione che sottolinea la delusione per una scelta tecnica non all’altezza delle aspettative dei tifosi più esigenti.

Conte, un ritorno inevitabile?

Oppini è convinto che l’attuale panchina sia una soluzione temporanea e che i vertici juventini stiano già pensando al futuro. Il contratto biennale offerto a Tudor, infatti, sarebbe – a suo parere – uno strumento per rafforzarne la posizione agli occhi dello spogliatoio, ma non un progetto a lungo termine.

La speranza di Oppini è chiara: «Credo che si riproverà la prossima stagione a tentare di riportare Conte. Perché prima o poi tornerà». Una profezia che riflette il desiderio di molti tifosi juventini, ancora legati al tecnico salentino che ha segnato un’epoca nella storia recente del club.