CLAMOROSO: Bonucci torna a giocare | In campo dal 1° minuto per la qualificazione, esperienza e qualità

L’ex forte difensore centrale dai piedi vellutati tornerà ad essere protagonista ad un anno dall’annuncio del ritiro dal calcio giocato.

Leonardo Bonucci è stato il perno di una delle difese più iconiche della Juventus e della nazionale italiana, formando con Buffon, Barzagli e Chiellini il celebre “BBC”. Questo quartetto ha guidato la Juventus a un’epoca d’oro, conquistando numerosi scudetti e raggiungendo due finali di Champions League. In nazionale, hanno contribuito a vittorie significative, con ciliegina sulla torta l’Europeo 2020.

Il momento culminante della carriera internazionale di Bonucci è stato proprio l’Europeo 2020, disputato nel 2021 a causa del covid, dove ha segnato il gol del pareggio nella finale contro l’Inghilterra e ha trasformato un rigore decisivo nella lotteria che ha dato la coppa all’Italia. Con 121 presenze in nazionale, è tra i giocatori più rappresentativi degli Azzurri.

Dopo una lunga militanza nella Juventus, Bonucci ha avuto brevi esperienze con l’Union Berlino e il Fenerbahce. A maggio 2024, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all’età di 37 anni. Ma adesso si prepara a fare il suo clamoroso ritorno in campo.

Cosa è la Kings League

La Kings League è un innovativo torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 da Gerard Piqué e dallo streamer Llanos. Combina sport e intrattenimento digitale, introducendo regole originali per rendere le partite più spettacolari e coinvolgenti. Ogni squadra è composta da 12 giocatori, inclusi ex calciatori o celebrità come “wild card”. La competizione si è espansa rapidamente, con leghe attive in Spagna, Italia, Brasile, Francia e Germania.

Tra i protagonisti della Kings League figurano ex calciatori come Ronaldinho, Pirlo, Kaká e Iker Casillas, che hanno partecipato come giocatori o presidenti di squadra. In Italia, Fedez è presidente dei Boomers, affiancato da Luciano Moggi, con giocatori come Diego Perotti e Daniele Cacia. La Kings League si distingue per l’uso di piattaforme digitali come Twitch e YouTube per la trasmissione delle partite.

Bonucci torna protagonista

Leonardo Bonucci torna in campo proprio nella Kings League Italia, unendosi ai Boomers, la squadra presieduta proprio da Fedez e diretta da Luciano Moggi. Dopo un’esperienza nello staff tecnico dell’Under 20, Bonucci è stato selezionato come wild card per la fase finale del torneo, segnando il suo ritorno al calcio giocato in un contesto innovativo e spettacolare.

Accanto a Bonucci, i Boomers vantano ex calciatori di Serie A come Diego Perotti, David Pizarro e Daniele Cacia. La rosa include anche il palermitano Simone Lo Faso, Yassin Fares e Bryan Mecca, oltre a giovani talenti come Stefano Sberna e Daniel Santoro. Con Dario Marcolin in panchina, la squadra punta a un mix di esperienza e freschezza per cercare di vincere il trofeo. Appuntamento quindi a sabato sera per questo spettacolo.