Clamoroso Ancelotti, arresto a sorpresa e addio Real Madrid: un altro italiano arriva al suo posto

Una bomba dalla Spagna ha colpito in pieno il tecnico di Reggiolo, che adesso rischia sia la carcerazione che l’allontanamento dai Blancos, i quali si apprestano ad affidare la panchina ad un altro allenatore del bel paese.

Nelle scorse ore una notizia clamorosa giunta dalla Spagna ha fatto tremare niente meno che Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Il tecnico emiliano infatti è stato accusato di Frode Fiscale da parte della Procura di Madrid, la quale avrebbe richiesto una pena esemplare nei suoi confronti: 4 anni e 9 mesi di reclusione.

A quanto pare Carletto avrebbe frodato cifre superiori al milione di euro alle casse pubbliche spagnole nel 2014 e nel 2015, scatenando così l’apertura delle indagini nei suoi confronti che adesso potrebbero costargli davvero molto care. Di conseguenza, anche in previsione di un arresto o comunque di uno sconto della pena per il mister, i Galacticos hanno iniziato a guardarsi intorno.

Per evitare di rimanere con la panchina vacante infatti Florentino Perez ha iniziato a valutare i nomi dei possibili sostituti dell’ex allenatore di Milan e Napoli, e tra i tanti uno di quelli che piace maggiormente è il profilo di un altro italiano. Vediamo di chi si tratta.

Ecco il sostituto di Ancelotti

Qualora il 64enne dovesse scontare qualche pena in seguito alle accuse di evasione fiscale, il Real ovviamente non può farsi trovare impreparato, e di conseguenza ha già iniziato le selezioni per il futuro della panchina. Uno dei nomi che il presidente madridista pare aver già bloccato è Antonio Conte.

Il tecnico leccese infatti è libero e vuole tornare in pista, e la chiamata dalla casa blanca sarebbe molto complicata da rifiutare, visto che gli consentirebbe finalmente di poter lottare seriamente per la conquista della Champions League.

Le alternative a Conte

Oltre al mister pugliese però sono diversi i nomi che la società madrilena segue per il post Ancelotti. Uno di questi è di sicuro Xabi Alonso, che si sta rendendo artefice di un vero e proprio miracolo sulla panchina del Bayer Leverkusen (sta dominando la Bundesliga portando via il titolo al Bayern dopo ben 11 stagioni), e che piace a mezza Europa.

Lo spagnolo, che conosce già alla grande l’ambiente visto che ha giocato con i Blancos per diversi anni, è dunque in pole position insieme a Conte, mentre restano più indietro le ipotesi sui ritorni di Zidane e Mourinho.