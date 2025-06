CLAMOROSO ALONSO: Il pilota ha esagerato | Spunta il video su Instagram che lo inchioda

Fernando Alonso è uno dei più piloti più amati della storia della F1, ma anche lui può fare delle gaffe.

Fernando Alonso è tra i piloti più iconici e amati della Formula 1. Due volte campione del mondo con Renault (2005 e 2006) e vincitore di 32 Gran Premi, è anche noto per il suo ego smisurato e per la celebre definizione che ha dato di sé: «il pilota più sfortunato al mondo». Una frase diventata simbolo, pronunciata durante un team radio nel GP di Imola. E in effetti, tre titoli sfumati all’ultima gara (2007, 2010, 2012) hanno alimentato la leggenda di una “maledizione” sportiva.

Ma recentemente, Alonso ha ritrovato il sorriso grazie alla sua seconda grande passione: il calcio. Il pilota ha assistito dal vivo alla promozione del Real Oviedo in La Liga, la squadra della sua città natale. Presente allo stadio Carlos Tartiere, ha esultato per il gol decisivo di Francisco Portillo nel ritorno dei play-off contro il CD Mirandés, che ha riportato il club asturiano nella massima serie dopo oltre vent’anni di assenza.

Le immagini di Alonso in tribuna, emozionato e coinvolto, hanno fatto il giro dei social, sottolineando il forte legame del pilota con la città e la sua squadra. Proprio nelle Asturie, Alonso ha anche inaugurato un kartodromo a suo nome, investendo sui giovani del territorio. Ora, promette di essere al Carlos Tartiere per la prima giornata della stagione 2025/26 di La Liga.

Anche in pista, Alonso sta vivendo un buon momento. Con l’Aston Martin è andato a punti sia a Barcellona che in Canada, e guarda con ottimismo al prossimo appuntamento in Austria, dove nel 2023 ha chiuso quinto. Forse la maledizione è davvero alle spalle.

Alonso e la gaffe musicale

Curiosa gaffe social per Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di Formula 1, oggi al volante dell’Aston Martin e con un passato glorioso in Renault e Ferrari, ha pubblicato una storia Instagram dal suo museo di Oviedo, in cui si vede una pista di kart accompagnata dalla celebre canzone «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri. Tuttavia, senza accorgersene, il pilota ha utilizzato la versione da stadio del brano, quella modificata dai tifosi avversari della Juventus.

Nel video si sentiva chiaramente il coro: «Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione che sale piano piano… e chi non salta è un gobbo juventino». Un testo ironico, diventato un classico degli sfottò negli stadi italiani, ma sicuramente non adatto a una condivisione casuale da parte di una figura pubblica internazionale. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti italiani, soprattutto tra i tifosi bianconeri, che non hanno mancato di commentare l’episodio.

Un errore già visto

Alonso non è il primo a inciampare su questa versione “alternativa” del brano. A gennaio scorso, anche gli organizzatori del Roland Garros avevano usato la stessa versione sbagliata per un video promozionale di Parigi, generando imbarazzo. E ancora, nel giugno 2023, durante la festa per la vittoria dell’Italia agli Europei a squadre di atletica leggera in Polonia, dagli altoparlanti dello stadio partì proprio il coro da stadio “anti-Juve”.

Tre episodi diversi, stesso errore: scegliere la canzone giusta, quando esistono versioni parodiche, può fare la differenza. Soprattutto quando si tratta di sport e di tifo.