Clamoroso Allegri: “TRE NON LI FACCIO GIOCARE” | Nemmeno il tempo di arrivare, sono fuori rosa

È ufficialmente iniziata la nuova era del tecnico livornese in rossonero, l’ex Juve ha dimostrato di avere le idee chiarissime.

L’ultima annata calcistica ha deluso profondamente i tifosi del Milan. La gestione tecnica, prima con Paulo Fonseca e poi con Sérgio Conceição, non ha prodotto i risultati sperati, culminando nella mancata qualificazione alle coppe europee. Un esito frustrante che ha evidenziato le problematiche emerse durante l’anno.

Le decisioni strategiche della dirigenza e l’influenza di Zlatan Ibrahimović sono finite sotto la lente d’ingrandimento. Nonostante le grandi aspettative iniziali, l’inconsistenza delle prestazioni ha generato un senso di insoddisfazione tra i sostenitori del club.

Il Milan si prepara ora a un nuovo inizio, con l’intento di rilanciare il proprio progetto sportivo. Il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Igli Tare, un professionista con comprovata esperienza nel settore, chiamato a ricostruire una rosa all’altezza delle ambizioni societarie.

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è un segnale forte di cambiamento. La sua consolidata esperienza e la profonda conoscenza dell’ambiente milanista sono considerate fondamentali per riportare il Milan ai massimi livelli del calcio nazionale ed internazionale.

Mercato in fermento

Il Milan è nel vivo del mercato, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare al lavoro per rimodellare la squadra. Le trattative in uscita sono già state definite, con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per oltre 55 milioni di euro e l’imminente trasferimento di Theo Hernandez all’Al-Hilal per circa 25 milioni.

Sul fronte acquisti, il club rossonero ha già chiuso per Samuele Ricci dal Torino per oltre 20 milioni. Un arrivo di spicco è quello di Luka Modric, il cui accordo è virtualmente raggiunto e sarà ufficializzato dopo il Mondiale per Club. Per rinforzare l’attacco, l’obiettivo primario di mister Allegri è Dusan Vlahovic della Juventus, ma piace anche Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Allegri ha le idee chiarissime

Il Milan ha dato il via al ritiro precampionato a Milanello con 25 calciatori, ma Massimiliano Allegri ha espresso chiare preferenze sulla dimensione della rosa. In conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Vorrei lavorare con 20 giocatori, più tre portieri”. Una indicazione precisa sulla volontà di avere un gruppo più snello e coeso.

Dalla conferenza di Allegri sono emersi altri spunti interessanti. “Non servono rivoluzioni”, ha affermato, sottolineando l’intenzione di lavorare sulla base attuale senza stravolgimenti. Ha poi aggiunto: “Con la società serve un blocco unico. Condividiamo tutte le dinamiche”. Infine, ha ribadito l’obiettivo primario: “Il Milan deve tornare in Champions, e a marzo dobbiamo essere nelle prime quattro posizioni”.