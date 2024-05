City Group: Troyes, sanzioni e sconfitta a tavolino dopo i disordini contro il Valenciennes

Brutto epilogo stagionale per il Troyes, squadra appartenente alla Galassia City, retrocesso in Championnat National che segna un punto basso significativo per il club.

Il campionato complicato, culminato nell’esonero dell’allenatore Patrick Kisnorbo, mostra che anche le squadre con solidi sostegni finanziari e manageriali possono affrontare difficoltà significative. La retrocessione, chiudendo il campionato al 17° posto e non potendo recuperare il distacco dalla salvezza anche vincendo l’ultima partita, è un duro colpo per il morale del club e dei suoi tifosi. Sarà interessante vedere come il City Football Group risponderà a questo insuccesso e quali misure prenderà per riportare il Troyes al successo nelle stagioni future.

Oltre alla retrocessione arrivano anche alcune sanzioni per il club francese dopo i fatti accaduti lo scorso maggio. La LFP ha dato al Troyes una partita persa dopo i gravi incidenti accaduti contro il Valenciennes all’inizio di maggio. Ma anche due incontri a porte chiuse (di cui uno già scontato), un punto di penalità squalificato e quattro giocatori squalificati per la prossima stagione.

Dopo aver aperto un’inchiesta, la commissione disciplinare della Lega si è pronunciata, mercoledì sera, sui gravi disordini accaduti durante Troyes-Valenciennes (1-1), il 3 maggio, partita interrotta all’89’ a seguito dei movimenti rabbiosi dei tifosi dell’Estac, esasperati dal la prestazione dei propri giocatori. Non a caso, la partita è stata persa contro i Trojans (17esimi in Ligue 2), già comunque retrocessi in Nazionale e che sono a cinque punti dal Dunkerque (16esimo).

Anche se può sembrare dura – scrive l’Equipe – questa sanzione resta ragionevole perché, vista la gravità dei fatti, le sorti della partita non erano in dubbio, così come non lo erano le porte chiuse e le squalifiche. E infine Troyes se la cava con un ritiro di punti sospeso, che è il male minore.

In circostanze non così lontane, il Saint-Étienne è stato sanzionato con sei punti di penalità, tre dei quali sospesi, dopo l’enorme caos avvenuto in casa Geoffroy-Guichard durante la retrocessione del club in Ligue 2, il 29 maggio 2022. Ma la commissione ha ritenuto che il Il club Trojan ha reagito piuttosto bene, denunciando le colpe dei suoi tifosi durante i disordini e licenziando temporaneamente i quattro giocatori che hanno preso parte agli incidenti.

“Nonostante le molteplici provocazioni, è chiaro che le loro reazioni sono state anche pericolose ”, ha subito comunicato Estac. Mentre annuncia l’identificazione di nove tifosi, “che ora vedranno annullato l’abbonamento e il biglietto e saranno soggetti a un divieto massimo di accesso allo stadio. Le identità di queste persone sono state comunicate anche alle autorità di polizia, che valuteranno se saranno perseguibili penalmente . Sarà quindi complicato l’avvio di stagione della Nazionale per i Troiani, che in due anni hanno perso due divisioni. Ma non avranno un handicap di punti, come temevano i dirigenti del club.