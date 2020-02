Un’altra settimana serena per il Palermo. Il successo casalingo nel derby contro l’FC Messina ha rinvigorito ulteriormente gli uomini di Pergolizzi, che hanno acquisito una maggiore consapevolezza nei propri mezzi battendo una delle squadre migliori affrontate in questo campionato di Serie D. Nonostante le trame di gioco non siano di certo spumeggianti, i rosa hanno mostrato concretezza in ogni fase della partita, esaltando la solita vena “camaleontica” per sopperire alle emergenze di carattere tecnico. Nessuna possibilità di ridurre il distacco in classifica, quindi, per il Savoia vittorioso in casa sulla Cittanovese. Proprio la formazione calabrese ospiterà il Palermo nel match di domani alle ore 15, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta esterna contro gli oplontini, che a sua volta saranno impegnati a pochi chilometri di distanza, nel match in programma alle 14:30 contro il Roccella. Dunque, la Calabria si propone come terra spartiacque del duello a distanza tra Palermo e Savoia. Come ogni vigilia di partita, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni della sfida tra Cittanovese e Palermo:

ULTIME CITTANOVESE: c’è grande attesa a Cittanova per l’arrivo della capolista Palermo. L’ambiente calabrese, oltre a favorire iniziative volte a popolare in massa lo stadio “Morreale-Proto”, ha mostrato riconoscenza per l’accoglienza ricevuta nella partita d’andata, con il primo cittadino che ha invitato il collega Orlando ad assistere al match, proponendo anche un gemellaggio tra le tifoserie. Sul fronte campo, gli uomini di Ferraro vogliono riscattare la sconfitta esterna col Savoia, con l’obiettivo di dare continuità alla cabala che li ha visti vittoriosi negli ultimi anni contro i leader del campionato Vibonese e Bari. Il tecnico sembra intenzionato ad adottare un 3-4-3 che potrebbe trasformarsi in un più cauto 3-5-2. La porta sarà presidiata da Pellegrino. Difesa a tre con il palermitano Neri, Cianci e Paviglianiti. A centrocampo Lavilla e Costa sugli esterni con Sessa e Gioia a centrocampo. Tridente con Tripicchio, Giaimo e Kacorri.

ULTIME PALERMO: la squadra rosanero vuole collezionare la quarta vittoria consecutiva per tenere a debita distanza il Savoia impegnato a Roccella, e magari sperare nel passo falso degli oplontini. Pergolizzi sorride perché l’emergenza sta per terminare e ciò gli consentirà di avere diverse opzioni a disposizione, a partire dai rientri di Vaccaro e Martinelli. Nelle prossime settimane rientreranno anche gli infortunati Doda e Ricciardo. Per la sfida contro la Cittanovese, il tecnico valuta nche la soluzione iper offensiva con il tridente over e l’arretramento di Felici sulla linea di centrocampo. Alla fine, però, potrebbe propendere per uno schieramento più cauto in modo da avere maggiori opzioni subentranti. Con molta probabilità verrà confermato il 3-4-3. Pelagotti dovrebbe presidiare regolarmente i pali. Trio difensivo con Peretti, Lancini e Crivello. A centrocampo, sulla fascia sinistra potrebbe esserci il ritorno di Vaccaro, con Martinelli e Martin al centro. Sulla fascia destra ancora Langella. Tridente composto da Floriano, Sforzini e Felici, quest’ultimo pronto alla staffetta con Silipo.

ARBITRO: il match sarà diretto da Ettore Longo. Il fischietto di Cuneo sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Francesco De Santis di Avezzano.

PROBABILI FORMAZIONI:

CITTANOVESE (3-4-3): Pellegrino, Neri, Cianci, Paviglianiti; Lavilla, Sessa, Gioia, Costa; Tripicchio, Giaimo, Kacorri. All. Ferraro. A disposizione: Latella, Bruno, Cordova, Isabella, Mazzone, Amato, Gioia, Cataldi, Biondo, Adusa, Spanò, Puntoriero.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Martin, Martinelli, Vaccaro; Floriano, Sforzini, Felici. All. Pergolizzi. A disposizione: Fallani,, Accardi, Marong, Ambro, Mauri, Kraja, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Lucca, Silipo.