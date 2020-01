Anche Cittanovese-Palermo potrebbe subire un cambio di orario (Clicca qui). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la prossima trasferta dei rosa, in programma Domenica 9 Febbraio, potrebbe essere disputata alle ore 15, mezz’ora dopo l’orario consueto. L’ipotesi nasce dalla precisa richiesta della società rosanero. I calabresi, anche in questo caso, avrebbero mostrato assoluta disponibilità per soddisfare l’esigenza dei siciliani.