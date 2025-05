Ciao ragazzi, vado alla Juventus: lascia il Bologna come Thiago Motta | Coltellata in pieno petto

Con la stagione che sta per terminare si comincia a parlare di calciomercato e la Juventus guarda ancora in casa Bologna.

​La stagione della Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, si è rivelata deludente e turbolenta. Iniziata con grandi aspettative, la squadra ha presto mostrato segni di crisi, culminati in pesanti sconfitte e un gioco poco convincente. Nonostante un avvio promettente, con due vittorie per 3-0, la Juventus ha rapidamente perso slancio, incappando in una serie di pareggi e prestazioni opache.

Le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia hanno ulteriormente aggravato la situazione, evidenziando le difficoltà tattiche e la mancanza di coesione all’interno della squadra.​ La squadra ha subito una sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta, la peggiore dal 1967, seguita da un 3-0 contro la Fiorentina, segnando un punto di non ritorno per la gestione Motta .

Thiago Motta, nominato allenatore della Juventus il 12 giugno 2024 con un contratto triennale, ha cercato di implementare un nuovo progetto tecnico, ma ha incontrato resistenze e difficoltà nell’adattare la squadra al suo stile di gioco. Nonostante gli sforzi, la squadra non è riuscita a trovare una continuità di rendimento, portando a un crescente malcontento tra tifosi e dirigenza.​

Il 23 marzo la Juventus ha ufficializzato l’esonero di Thiago Motta, affidando la guida tecnica a Igor Tudor per il resto della stagione. La decisione è stata presa nella speranza di salvare una stagione compromessa e di riorganizzare il progetto tecnico in vista del futuro. La gestione Motta resterà come un tentativo fallito di rinnovamento.

Il Bologna fa bene anche senza Motta

Dopo l’addio di Thiago Motta, il Bologna ha trovato nuova linfa sotto la guida di Vincenzo Italiano. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha mantenuto un alto livello di competitività, posizionandosi attualmente al quinto posto in Serie A con 61 punti, a sole tre lunghezze dalla Juventus.

Il tecnico ha saputo valorizzare al meglio i giocatori a disposizione, come Riccardo Orsolini, che ha raggiunto la doppia cifra di gol per il terzo anno consecutivo. La squadra ha mostrato una notevole crescita, raggiungendo la finale di Coppa Italia e mantenendo vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

La Juve guarda al Bologna

​La Juventus ha manifestato interesse per Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano del Bologna, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il Bologna ha dichiarato di non voler cedere il difensore nella sessione invernale di mercato, quando Giuntoli voleva accontentare Motta, ma potrebbe rivalutare una proposta in estate.​

Lucumí è arrivato in Italia nell’agosto 2022, trasferendosi al Bologna dal Genk per una cifra di circa 8 milioni di euro. Attualmente, il suo contratto con il club emiliano scade nel giugno 2026. La valutazione del giocatore è aumentata grazie alle sue prestazioni solide, con stime che variano tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Juventus dovrà quindi considerare attentamente le condizioni economiche e le tempistiche per un eventuale trasferimento.