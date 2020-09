Nelle ultime ore è emerso l’accostamento di Pietro Cianci al Palermo. Alberto Bergossi, ex calciatore del Palermo nella stagione 1979/1980 e procuratore del calciatore, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per commentare la questione: «Non ho avuto nessun tipo di contatto col Palermo. Sul calciatore ci sono anche altre squadre importanti come Catania, Bari, Avellino e Novara. Lui è legato a Bari, essendo nato lì. Se arrivasse l’offerta del Palermo sicuramente verrebbe valutata seriamente. Quella rosanero è una piazza estremamente gradita. E’ un pazzo chi non accetta Palermo».

L’attaccante classe ’96, nell’ultima stagione a Teramo, vanta già diverse esperienze con le maglie di Sassuolo, Carpi, Siena e Reggiana. Tanti gli estimatori nel girone C di Serie C, proprio quello in cui militerà il Palermo. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni.