CI SIAMO PER CR7: il grande ritorno in serie A | L’allenatore è un vecchio “nemico”

Si continua a parlare del campionissimo portoghese in ottica mercato, la notizia avrebbe del clamoroso se si concretizzasse.

Cristiano Ronaldo, all’età di 40 anni, continua a scrivere la sua leggendaria carriera nel calcio. Dagli esordi allo Sporting Lisbona, passando per i successi stratosferici con Manchester United e Real Madrid, fino all’esperienza alla Juventus e ora all’Al-Nassr in Arabia Saudita, CR7 ha collezionato un numero impressionante di trofei e record.

Nel suo palmarès spiccano 5 Champions League, 5 Palloni d’Oro, numerosi campionati nazionali e coppe varie. Con la Nazionale portoghese, ha conquistato un Campionato Europeo e due Nations League, dimostrando di essere un leader anche a livello internazionale. È il miglior marcatore di tutti i tempi a livello di Nazionali maschili e detiene il record di gol in Champions League.

Nonostante l’età avanzata per un calciatore, Cristiano Ronaldo non mostra alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. La sua dedizione all’allenamento e la cura del corpo sono esemplari, permettendogli di mantenere un livello elevatissimo. Continua a segnare gol su gol, superando la soglia delle 950 reti in carriera.

L’obiettivo dichiarato di Cristiano Ronaldo è partecipare al Mondiale 2026, che si terrà in USA, Messico e Canada. Sarà un torneo storico, il primo con 48 squadre, e CR7 vuole esserci, ancora una volta.

L’esperienza araba

Cristiano Ronaldo ha intrapreso la sua avventura in Arabia Saudita con l’Al-Nassr nel gennaio 2023, un trasferimento che ha scosso il mondo del calcio e ha acceso i riflettori sulla Saudi Pro League. Da allora, CR7 ha mantenuto la sua incredibile media realizzativa: ha collezionato 111 presenze in tutte le competizioni, segnando la strabiliante cifra di 99 gol.

L’ingaggio di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr è tra i più alti al mondo, con cifre che superano i 200 milioni di euro all’anno. Questo include non solo lo stipendio base, ma anche una serie di bonus e benefit faraonici. Tra questi, si parla di premi per ogni gol segnato e per gli assist, oltre a bonus significativi in caso di vittoria del campionato o della Champions asiatica.

Il rumor che fa impazzire i bookmakers

Nonostante Cristiano Ronaldo abbia da poco prolungato il suo contratto con l’Al-Nassr fino al 2027, con un ingaggio faraonico da oltre 208 milioni di euro annui, i bookmaker continuano a ipotizzare un suo sorprendente trasferimento al Como. Il club lariano guidato da un’altra icona del calcio come Cesc Fàbregas, “nemico” di CR7 al tempo del Clasìco tra Real e Barça.

L’eventuale, ma improbabile, arrivo di CR7 allo stadio Sinigaglia, amato anche dalle celebrità, avrebbe un impatto clamoroso. A quasi 41 anni, con l’obiettivo di raggiungere i mille gol in carriera, Ronaldo potrebbe fungere da guida preziosa per i giovani lariani. Lo ripetiamo, è una suggestione dei bookmakers, non c’è alcuna trattativa in ballo.