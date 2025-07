Ci prendiamo il brasiliano del REAL MADRID: Juve, un colpo così mancava da Cr7

Il calciomercato della Juve potrebbe prendere una strada esaltante.

La Juventus, nel corso della sua gloriosa storia, ha avuto il privilegio di accogliere diversi calciatori brasiliani di grande talento. Tra tutti, spicca senza dubbio Zé Roberto da Silva Júnior, noto come Zé Maria, che negli anni ’70 fu tra i primi brasiliani a vestire la maglia bianconera, pur senza lasciare un’impronta duratura. Il primo vero brasiliano ad affermarsi con continuità fu però Emerson, regista intelligente e concreto, protagonista dello scudetto 2004/05 con Fabio Capello, poi revocato a seguito di Calciopoli.

Un altro nome che ha lasciato il segno è Dani Alves, arrivato a Torino nel 2016 dopo anni di successi con il Barcellona. In una sola stagione ha contribuito in modo determinante alla conquista della Coppa Italia, del campionato e soprattutto alla cavalcata in Champions League, culminata nella finale di Cardiff. Il suo carisma e la sua qualità tecnica lo hanno reso un idolo per molti tifosi, nonostante il breve periodo di permanenza.

Non si può non citare Diego Ribas da Cunha, il fantasista brasiliano che approdò a Torino nel 2009 con grandi aspettative. Pur mostrando sprazzi del suo talento, non riuscì mai a imporsi del tutto, lasciando il club dopo una sola stagione. Allo stesso modo, anche Felipe Melo alternò prestazioni solide a momenti di nervosismo e scarsa continuità, diventando uno dei giocatori più discussi del periodo post-Calciopoli.

Tra grandi speranze e fortune alterne, i brasiliani hanno contribuito a scrivere alcune pagine importanti della storia juventina, portando con sé estro, tecnica e passione verdeoro.

Talento in cerca di spazio

Il Real Madrid crede fortemente nelle qualità di Endrick, ma è consapevole che, almeno per la prossima stagione, il giovane brasiliano troverà poco spazio tra le stelle del club. Nonostante il suo talento cristallino e il potenziale da fuoriclasse, la concorrenza in attacco è feroce e il rischio di restare ai margini è concreto. Per questo motivo, i Blancos stanno valutando seriamente l’ipotesi di cederlo in prestito, con l’obiettivo di garantirgli minuti, continuità e fiducia.

La Juventus si è inserita nella corsa per assicurarsi il talento classe 2006. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero già avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore e con il club spagnolo. L’interesse è reale e la dirigenza juventina sta vagliando le condizioni di un’operazione che potrebbe arricchire l’attacco con una gemma in cerca di esplosione definitiva.

Formula da definire

Per il momento, l’ipotesi più concreta è quella di un prestito secco, ma non è da escludere una formula più articolata. Il Real Madrid potrebbe scegliere di replicare un’operazione simile a quella vista con Brahim Diaz al Milan o con Nico Paz al Como, inserendo un diritto di riscatto con controriscatto. Una clausola che permetterebbe ai Blancos di mantenere il controllo sul cartellino, pur garantendo al giocatore spazio e responsabilità.

Endrick, costato circa 50 milioni di euro, è considerato una delle prossime stelle del calcio mondiale. Per questo, il Real non ha alcuna intenzione di privarsene definitivamente. Ma se la Juventus riuscisse ad accoglierlo anche solo per una stagione, potrebbe ritrovarsi tra le mani un potenziale fenomeno pronto a brillare.