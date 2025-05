Ci dispiace, 80 milioni non li possiamo rifiutare: Marotta costretto a venderlo | Cessione dolorosissima

Il club nerazzurro potrebbe perdere uno dei suoi gioielli alla riapertura del mercato, entrerà però un bel gruzzolo.

Nonostante i ricavi generati dalla Champions League, l’Inter potrebbe considerare la cessione di alcuni giocatori di rilievo per finanziare ulteriori investimenti sul mercato estivo. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, mira a mantenere un equilibrio finanziario sostenibile, valutando attentamente le opportunità di mercato.

Davide Frattesi potrebbe essere uno di quei calciatori che in caso di cessione porterebbero liquidi nelle casse del club. Il centrocampista, valutato circa 40 milioni di euro, ha attirato l’interesse di diverse squadre, tra cui la Roma. La sua partenza permetterebbe all’Inter di reinvestire in nuovi talenti, come Petar Sucic, già acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14,5 milioni di euro.

Anche Valentin Carboni è al centro delle attenzioni di mercato. Il giovane talento argentino, reduce da un infortunio, è seguito da club come Fiorentina, Genoa e Lazio. In entrata piace Albert Gudmundsson, attaccante islandese valutato circa 40 milioni di euro che però la Fiorentina vorrebbe trattenere.

Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero, potrebbe lasciare l’Inter dopo una stagione deludente, con soli tre gol segnati. La sua partenza libererebbe spazio per nuovi innesti offensivi, in linea con la strategia del club di ringiovanire la rosa e puntare su giocatori di prospettiva.

I grandi numeri di Thuram

Marcus Thuram, approdato all’Inter a parametro zero il 1º luglio 2023, ha avuto un impatto significativo sin dalle prime battute. In 42 presenze nella prima stagione, ha realizzato 15 gol e fornito 7 assist, contribuendo in modo decisivo al ventesimo scudetto. In Serie A, ha segnato 11 reti e servito 7 assist, diventando il secondo giocatore dell’Inter, dopo Samuel Eto’o, a raggiungere questi numeri nella sua stagione d’esordio.

Thuram ha continuato a brillare, diventando il giocatore con il maggior numero di gol e assist combinati in Serie A, con 22 contributi totali. La sua intesa con Lautaro Martínez ha reso la coppia “ThuLa” una delle più prolifiche d’Europa.

Thuram e la clausola

Marcus Thuram, arrivato all’Inter a parametro zero appena due stagioni fa, ha rapidamente attirato l’interesse di numerosi top club europei grazie alle sue prestazioni. Il Paris Saint Germain, in particolare, ha mostrato un forte interesse ma piace anche alle big inglesi. Nel contratto di Thuram con l’Inter è presente una clausola rescissoria che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.

L’Inter desidera trattenere Thuram e sta valutando la possibilità di rimuovere la clausola rescissoria attraverso un rinnovo contrattuale con aumento dell’ingaggio. Tuttavia, se un club dovesse decidere di attivare la clausola, la decisione finale spetterebbe al giocatore. In tal caso, l’Inter perderebbe un elemento chiave dell’attacco, ma incasserebbe una plusvalenza da record.