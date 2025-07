Chiudiamo a 50 MILIONI: Tare in Inghilterra per l’attaccante | E’ il “colpo Scudetto”

Il ds rossonero potrebbe chiudere presto per la nuova punta da affidare a mister Allegri. Sarebbe un colpaccio dalla Premier.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, si sta distinguendo per l’intensa attività sul mercato. La campagna acquisti ha già visto l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino, un metronomo fondamentale per il centrocampo. Si cerca inoltre un profilo d’esperienza per la mediana rossonera.

Per le fasce esterne, il club sta monitorando diversi giovani talenti. Le piste su Fran García del Real Madrid, Singo e Dodô rimangono vive, profili già seguiti nelle precedenti sessioni. L’obiettivo è rafforzare la spinta offensiva e la copertura. Infatti in pole ci sarebbero Pubill ed Estupinian.

A centrocampo, il principale obiettivo resta Ardon Jashari, giovane svizzero che garantirebbe fisicità e visione di gioco. Il Milan valuta anche l’opportunità di acquisire Asensio, trequartista che potrebbe aggiungere qualità e creatività al reparto.

Il reparto offensivo potrebbe subire una trasformazione significativa. È stato sondato Jean-Philippe Mateta, attaccante con notevoli doti fisiche. Il sogno, seppur difficile, è Dušan Vlahović. Tra gli altri attaccanti accostati ai rossoneri figurano Victor Boniface, Serhou Guirassy e Breel Embolo ma non solo…

Foglio di via…

Il Milan è estremamente attivo anche sul fronte delle cessioni, lavorando per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa. Tijjani Reijnders è stato ceduto al Manchester City per circa 70 milioni, mentre Theo Hernández si è trasferito all’Al-Hilal in Arabia Saudita per 25 milioni. Questi movimenti permettono al club rossonero di sbloccare risorse importanti.

Tra gli altri nomi in uscita, Yacine Adli piace a diverse squadre di Serie A come Cagliari, Bologna e Cremonese. Il portiere Marco Sportiello è passato all’Atalanta per 1 milione. Per il difensore Malick Thiaw c’è stato l’interesse del Como, ma il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento. Infine, Noah Okafor potrebbe trovare spazio al Besiktas e il giovane attaccante Lorenzo Colombo piace a Parma e Genoa.

All-in su Nunez?

Secondo alcuni tabloid britannici, il Milan avrebbe messo seriamente nel mirino l’attaccante del Liverpool, Darwin Núñez. Le voci si stanno intensificando, suggerendo un forte interesse da parte del club rossonero per l’attaccante uruguaiano, visto come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e garantire un elevato numero di gol nella prossima stagione.

Per assicurarsi le prestazioni di Núñez, le stesse fonti indicano che il Milan dovrebbe sborsare una cifra considerevole, stimata intorno ai 50 milioni di euro. Il costo elevato riflette la qualità e il potenziale del giocatore, oltre al suo attuale valore di mercato. La trattativa si preannuncia complessa, ma l’interesse del Milan per il talentuoso centravanti è concreto.