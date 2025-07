“Chip nel pallone nel 2025”: Uefa, rivoluzione assoluta | Addio al “vecchio” VAR

Il calcio va sempre più verso una direzione più che tecnologica, l’ultima novità è un chip avveniristico nel pallone.

Il Video Assistant Referee (VAR) è stato ufficialmente introdotto nelle Leggi del Gioco del calcio nella stagione 2018-2019, dopo essere stato sperimentato in diverse competizioni. La Serie A e la Bundesliga lo hanno adottato già nella stagione 2017-2018. Il primo torneo internazionale a utilizzarlo in modo estensivo è stata la Confederations Cup 2017, mentre il Mondiale 2018 in Russia è stato il primo ad essere giocato interamente con l’ausilio dei video.

Da allora, il VAR si è evoluto, cercando di affinare i protocolli e migliorare la velocità delle decisioni. Inizialmente, c’erano lunghe interruzioni e una certa confusione per i tifosi, ma con il tempo si è cercato di rendere il processo più fluido e trasparente.

L’introduzione del VAR ha avuto un impatto significativo. Studi hanno mostrato che la percentuale di decisioni corrette è passata dal 95% a quasi il 99.3%. Si è notato un aumento dei rigori assegnati e dei cartellini gialli, mentre le espulsioni dirette e i falli complessivi potrebbero aver subito una leggera diminuzione.

L’importanza della tecnologia nel calcio va oltre il solo VAR. Strumenti come la goal-line technology, i sistemi di tracciamento dei giocatori (GPS), i sensori e l’analisi dei dati sono diventati fondamentali per l’allenamento, la prevenzione degli infortuni, la tattica e lo scouting.

L’importanza della tecnologia

L’evoluzione tecnologica nel calcio non si ferma al VAR, ma investe anche gli strumenti di gioco stessi. I palloni moderni sono sempre più “intelligenti”, dotati di sensori interni che raccolgono e trasmettono dati in tempo reale. Questi sensori, inviano informazioni precise sulla posizione e il movimento della sfera a una velocità elevatissima.

Questa tecnologia avanzata è cruciale per il funzionamento di sistemi come la Goal-Line Technology, che determina con certezza millimetrica se il pallone ha oltrepassato interamente la linea di porta, e il fuorigioco semi-automatico. Quest’ultimo, combinando i dati del pallone con quelli relativi alla posizione dei giocatori, permette di stabilire con estrema precisione il momento del tocco.

Il nuovo pallone

Adidas ha presentato KONEKTIS, il pallone ufficiale per le semifinali e la finale di Women’s EURO 2025. Caratterizzato da motivi rossi e argento, il design celebra la Svizzera che ospita la competizione. Vanta una struttura a 20 pannelli con scanalature in rilievo.

Al di sotto della superficie, il sistema CTR‑CORE e la Connected Ball Technology integrano un sensore IMU (Unità di Misura Inerziale). Questo sensore trasmette dati a una frequenza elevatissima di 500 Hz, un’innovazione che “consente decisioni più rapide e accurate” grazie al supporto del VAR. Questa tecnologia avanzata è in grado di rilevare perfino la velocità con cui un gol viene segnato.