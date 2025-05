Chiesa gratis in SERIE A: debutto a zero euro, trovato l’accordo col club, è solo questione di giorni per l’ufficialità

Uno dei talenti italiani più forti si sta ‘perdendo’ ma per Federico Chiesa potrebbe essere in arrivo una svolta.

Federico Chiesa sta vivendo una stagione amara al Liverpool, nonostante il club abbia già conquistato il titolo di campione d’Inghilterra. Anche nella sfida contro il Chelsea, l’ex attaccante della Juventus è rimasto in panchina, escluso da Arne Slot, che ha preferito schierare Mohamed Salah. Una scelta che sorprende, considerando le precedenti dichiarazioni dell’allenatore olandese sulla volontà di concedere spazio ai giocatori meno impiegati in vista delle ultime giornate.

I continui problemi fisici, uniti a una condizione mai davvero ottimale, hanno infatti limitato il suo utilizzo a soli 395 minuti in stagione. Due gol e due assist rappresentano un bottino magro, specie per un giocatore arrivato con grandi aspettative. Le voci di un possibile ritorno in Italia hanno cominciato a circolare già a metà campionato, alimentate dalle difficoltà di ambientamento e da un impatto mai realmente convincente.

Dopo una stagione complicata, Chiesa può almeno consolarsi con un piccolo traguardo simbolico: riceverà la medaglia di campione della Premier League. Servivano cinque presenze in campionato per ottenere il riconoscimento, e l’ingresso all’82° minuto nella sfida contro il Chelsea gli ha permesso di raggiungere quota cinque.

Un’apparizione breve, ma sufficiente per garantirgli un posto nella cerimonia di premiazione a fine stagione, accanto ai protagonisti della cavalcata trionfale del Liverpool. Per Chiesa sarà un simbolo da conservare, forse anche uno stimolo per ripartire, con la consapevolezza che il suo potenziale non è mai stato davvero messo alla prova.

Chiesa cerca il rilancio

Chiesa è pronto a rilanciarsi dopo una stagione complicata. A 27 anni, l’esterno sa di non poter più sbagliare: il Mondiale del 2026 si avvicina e per rientrare nei piani della Nazionale serve una stagione da protagonista. Chiesa ha dunque aperto all’idea di cambiare aria, lasciando il Liverpool per un progetto che gli garantisca centralità e continuità.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’esterno starebbe valutando con interesse un ritorno da protagonista in Serie A. La possibilità di tornare ai livelli di qualche anno fa, in un ambiente competitivo e motivato, rappresenta una delle poche strade percorribili per tornare al top. Le prossime settimane saranno decisive, anche perché le valutazioni sul futuro dell’ex viola non mancano nemmeno tra i dirigenti di diversi club italiani.

Trattativa possibile ma con delle condizioni

Tra le opzioni spunta anche il Napoli, che avrebbe ricevuto una segnalazione dal Liverpool sulla disponibilità di Chiesa. Il club partenopeo, però, non intende investire 20 milioni per un calciatore reduce da una stagione deludente e condizionata dagli infortuni. Si valuta quindi l’ipotesi di un prestito gratuito, già proposto lo scorso gennaio e allora respinto.

Ora lo scenario potrebbe cambiare: Chiesa sarebbe un innesto utile per entrambe le fasce, offrendo alternative a Politano e Neres. Il Napoli osserva con attenzione, pronto a muoversi se le condizioni saranno favorevoli.