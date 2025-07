CHIESA AL POSTO DI LOOKMAN: i nerazzurri cambiano strategia | Vogliono lui sulla fascia

Il talentuoso ex viola e Juve potrebbe tornare a breve protagonista in Serie A, occorre trovare l’accordo col Liverpool.

L’Inter si conferma tra le società più attive sul mercato, con diversi innesti già definiti. A centrocampo è arrivato Petar Sučić dalla Dinamo Zagabria per circa 14 milioni di euro, mentre in attacco sono stati acquistati Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia per 23 milioni e Ange-Yoan Bonny dal Parma.

Se uno tra Frattesi e Asllani dovesse partire, nonostante la conferma di Calhanoglu, l’Inter potrebbe puntare su Nicolò Rovella o Ederson per il centrocampo. Entrambi i profili sono molto apprezzati ma i loro costi sono considerati esorbitanti, con l’Atalanta che valuta Ederson oltre 50 milioni di euro.

Sul fronte delle uscite, diversi giovani nerazzurri sono pronti a lasciare Milano. Sebastiano Esposito è conteso dalle neopromosse, mentre Tajon Buchanan potrebbe andare al Sassuolo e Valentin Carboni al Genoa. Queste cessioni mirano a generare plusvalenze e a liberare spazio in rosa.

Non è da escludere anche la partenza di uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi difensori esperti, la loro cessione permetterebbe di abbassare l’età media del reparto arretrato e di inserire profili più giovani e futuribili, in linea con la nuova strategia di mercato del club.

Obiettivo Lookman

L’Inter ha intensificato il pressing per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, che è diventato il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. I nerazzurri hanno già trovato un accordo di massima con il giocatore, che ha manifestato la sua chiara preferenza per il trasferimento a Milano, respingendo anche un sondaggio del Napoli che pure aveva provato ad inserirsi.

La trattativa con l’Atalanta è in fase avanzata, con l’Inter che ha messo sul piatto un’offerta di circa 40 milioni di euro. Tuttavia, l’Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro per il cartellino del nigeriano. Nonostante la distanza, la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra e il possibile rilancio dell’Inter fanno pensare che un accordo sia vicino.

Chiesa per Lookman

Mentre la trattativa tra Atalanta e Inter per Lookman si complica, un nuovo scenario si apre. A sbloccare l’operazione potrebbe essere infatti proprio Federico Chiesa, che rimpiazzerebbe il nigeriano nel reparto offensivo della Dea.

Federico Chiesa, dopo una stagione al Liverpool in cui ha collezionato poche presenze (6, con solo una da titolare) senza gol o assist in Premier League, è ora sul mercato. La sua condizione fisica e la continuità di rendimento sono state un cruccio negli ultimi anni. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante che l’Atalanta dovrebbe valutare attentamente in caso di addio a Lookman.