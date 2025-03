Chiamate il ragazzino, si allena con noi: SPALLETTI LO FA GIOCARE A SORPRESA | 17 anni e 368 giorni

Il ct Spalletti impressionato dal ragazzino, si allena e gioca con la Nazionale maggiore a sorpresa: un talento

Manca sempre meno all’attesissimo match che vedrà scendere in campo l’Italia per il suo primo impegno ufficiale di questo 2025. L’avversario non è affatto dei più semplici. Anche perché, quando si affronta la Germania, non potrà mai essere considerata una partita come tutte le altre.

Un doppio confronto con i tedeschi, a distanza di pochi giorni, per i quarti di finale della Nations League. Una competizione a cui tiene particolarmente il ct Spalletti per tanti motivi. In primis, battendo la Germania, garantirebbe agli ‘Azzurri’ di andare in un girone per le qualificazioni ai prossimi Mondiali piuttosto “abbordabile”.

Inutile fare i calcoli o altro, l’importante però è fare bella figura e conquistare la vittoria. In attesa del big match dello stadio “Giuseppe Meazza”, però, da Appiano Gentile, arrivano indiscrezioni molto importanti. Nel corso dell’ultimo allenamento, infatti, il ct di Certaldo ha voluto fare un esperimento.

Ad allenarsi con la Nazionale maggiore, infatti, un ragazzino che ha incantato tutti. In primis lo stesso Spalletti che lo ha voluto “premiare” facendolo giocare con i più grandi. Il mister lo fa giocare a sorpresa: stiamo parlando di un ragazzo che ha compiuto 18 anni da pochissimi giorni.

Italia, Spalletti impressionato dal ragazzino: si allena con la Nazionale maggiore

Continuano gli allenamenti da parte degli Azzurri in vista del match di giovedì 20 marzo. Per completare l’organico il tecnico ha voluto utilizzare anche un baby talento del settore giovanile nerazzurro. Un ragazzo che, secondo quanto annunciato da più fonti, farà parlare molto di sé in ottica futura. Stiamo parlando di Matias Mancuso, classe 2007, che si sta facendo conoscere tra Under 17 e 18. Spalletti lo ha voluto utilizzare come esterno di fascia destra. Forse l’unico ruolo che, nella sua giovane carriera, non ha mai svolto.

Anche l’Inter crede moltissimo nelle sue potenzialità. Soprattutto mister Inzaghi. Il manager piacentino, infatti, vuole farlo diventare una mezzala di inserimento. Proprio come un certo Mkhitaryan. Anche se il ragazzo, in più di una occasione, ha precisato che il suo desiderio è quello di giocare come trequartista. Al massimo come mancino per essere più a contatto con la porta avversaria. Mancuso nasce da genitori uruguagi, ma con origini italiane.

Italia, Spalletti impressionato dal ragazzino: in allenamento dà spettacolo

Mancuso è un punto di riferimento per le nazionali giovanili italiane. All’attivo conta 10 convocazioni fra Italia Under 16 e 17. Allo stesso tempo, nel corso di una intervista, ha rivelato che se dovesse arrivare la chiamata dell’Uruguay non ci penserebbe su due volte nell’accettare. Le sue origini sudamericane, infatti, non le ha mai dimenticate. Il suo idolo è Cristiano Ronaldo: il suo desiderio è quello di vincere, un giorno, il Pallone d’Oro. Proprio come il portoghese.

Mancuso sa benissimo che dovrà sudare parecchio per arrivare a certi livelli. Per il momento gioca, si diverte e fa divertire il pubblico. L’Inter se lo tiene stretto dopo averlo visto nascere calcisticamente nel Rozzano Calcio. A 16 anni la dirigenza nerazzurra lo aveva blindato con il primo contratto da professionista. Inzaghi non vuole lasciarselo scappare e lo ha aggregato, in più di una occasione, in prima squadra per gli allenamenti e le partitelle. Il suo prossimo step sarà quello di esordire al Meazza. Poi la Nazionale. Già, ma quale?