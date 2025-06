Chi si rivede: RIECCO NEDVED IN SOCIETA’ | Lo annunciano domani in diretta

L’ex fuoriclasse ceco sarebbe pronto a tornare protagonista nel calcio dopo la lunga assenza post Juventus.

Pavel Nedvěd, “Furia Ceca” del calcio, ha avuto una carriera ricca di successi. A livello di club, ha conquistato tre campionati italiani (due con la Juventus, uno con la Lazio), due Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea.

Ha giocato un totale di quasi 700 partite da professionista, segnando oltre 150 gol, tra Dukla Praga, Sparta Praga, Lazio e Juventus, a cui si aggiungono 91 presenze e 18 reti con la nazionale della Repubblica Ceca. Il suo apice individuale è stato il Pallone d’Oro vinto nel 2003.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2009, Pavel Nedvěd non si è allontanato dal mondo del calcio. Ha intrapreso una carriera dirigenziale, ricoprendo per molti anni il ruolo di Vicepresidente della Juventus, dal 2015 fino all’inizio del 2023.

In questa veste, ha contribuito alle strategie del club e ha rappresentato la società in diverse occasioni. Recentemente era stato nominato direttore sportivo dell’Al-Shabab, squadra della Saudi Professional League, ma l’esperienza è durata ben poco ed l’ex fantasista è pronto a tornare al calcio europeo.

L’amaro addio alla Juve

Pavel Nedvěd ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Juventus a novembre 2022, insieme all’intero CdA, incluso il presidente Andrea Agnelli. Queste dimissioni di massa sono state una conseguenza diretta dell’inchiesta “Prisma” condotta dalla Procura di Torino, che ipotizzava reati come falso in bilancio, manipolazione del mercato e ostacolo all’attività di vigilanza della Consob. La decisione è stata presa per permettere alla società di affrontare al meglio le complesse vicende giudiziarie.

A seguito delle vicende legate all’inchiesta “Prisma”, Pavel Nedvěd è stato inizialmente coinvolto nel processo sportivo sulle plusvalenze. Tuttavia, la Corte d’Appello Federale ha successivamente prosciolto Nedvěd dalle accuse, ribaltando la sentenza di primo grado che lo aveva inibito per 8 mesi. Pertanto, a livello sportivo, Nedvěd non ha subito squalifiche durature in relazione a questa inchiesta.

Nedved torna in Europa

Dopo l’esperienza deludente all’Al‑Shabab in Arabia Saudita, l’ex Pallone d’Oro Pavel Nedved è pronto a tornare in Repubblica Ceca. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il suo nuovo incarico nella Federcalcio cecca: assumerà il ruolo di direttore generale delle Nazionali, dalla prima squadra all’Under 21.

Questa nomina segna un ritorno alle origini per Nedved, che porterà la sua vasta esperienza internazionale maturata come calciatore e dirigente a supporto del calcio ceco. L’annuncio ufficiale rappresenta una svolta significativa per il movimento federale, che conta sul suo prestigio per rafforzare l’organizzazione.