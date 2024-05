Cessione Sampdoria: la Procura indaga per truffa

Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, la Sampdoria è riuscita a invertire il rullino di marcia nella seconda parte di campionato ottenendo la qualificazione ai playoff. Venerdì 17 maggio gli uomini di Pirlo giocheranno il primo turno degli spareggi in casa del Palermo, ma le ultime indiscrezioni potrebbero colpire l’ambiente blucerchiato.

La Procura di Roma, mossa da un esposto presentato da ambienti vicini all’ex proprietà di Massimo Ferrero, starebbe indagando per presunta truffa sulla cessione del club. Come spiega l’edizione di Roma del quotidiano “La Repubblic”a, l’indagine riguarda la possibilità che lo stesso Ferrero sia stato raggirato tra la primavera e l’estate dello scorso anno per la cessione della squadra ligure, venendo in particolare tradito da uno dei suoi uomini di fiducia, Massimo Ienca, che oggi fa parte della nuova gestione della Sampdoria della proprietà legata a Matteo Manfredi. La Procura di Roma sta così indagando per i reati di infedeltà patrimoniale e truffa.