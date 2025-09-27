Cesena-Palermo, segui la diretta live del big match di Serie B

Alle ore 15 il Palermo di Filippo Inzaghi scenderà in campo al “Dino Manuzzi” per affrontare il Cesena di Michele Mignani in una sfida importante per il vertice della classifica. Entrambe le compagini, infatti, insieme al Modena sono a 10 punti davanti a tutti.

I rosanero cercano continuità e Inzaghi sceglie di puntare ancora su Joel Pohjanpalo come riferimento offensivo, supportato da Le Douaron e Palumbo. A centrocampo spazio all’inedita coppia Gomes-Segre per via dell’infortunato Ranocchia. Mentre in difesa la il terzetto Pierozzi, Bani e Ceccaroni, con Gyasi e Augello sugli esterni. Dalla panchina partirà dunque Matteo Brunori, pronto però a subentrare a gara in corso.

Il Cesena, spinto dal pubblico di casa, risponde con Shpendi in attacco e un undici equilibrato che vede Ciervo e Adamo sugli esterni e la coppia difensiva Ciofi–Zaro davanti a Klinsmann. A dirigere l’incontro sarà Davide Massa di Imperia, con Maresca al VAR. Una sfida che promette intensità: il Palermo vuole dare continuità al lavoro di Inzaghi, mentre il Cesena cerca punti pesanti per confermare l’ottimo avvio di stagione.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti,7 Blesa, 9 Shpendi, 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi. A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C), 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Davide Massa (Imperia). Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio). VAR: Fabio Maresca (Napoli). AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).

MARCATORI:

NOTE: