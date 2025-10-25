Catanzaro–Palermo 0-0 LIVE: segui la cronaca in diretta dal “Ceravolo”

Inizia il match del “Ceravolo” tra Palermo e Catanzaro. I rosanero sono chiamati a rispondere alle vittorie di Modena, Monza e Cesena, per mantenere il secondo posto in classifica. Lo faranno davanti un avversario ferito dai recenti brutti risultati, ma che darà tutto per portare punti a casa. Inzaghi conferma gli undici giocatori scesi in campo nel match contro il Modena, con unica differenza per Matteo Brunori che partirà dalla panchina, al suo posto partirà dal primo minuto Le Douaron.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

11 – Occasione Catanzaro: cross pericoloso dentro area su cui non arriva per poco il centravanti giallorosso

10 – Calcio di punizione battuto da Di Chiara che prova il cross, allontana bene Diakite.

8′ – Fallo di Pierozzi sulla fascia: l’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo.

6′ – Partita al momento ferma per scarsa visibilità causa fumogeni

5′ – Fallo di Palumbo sulla trequarti, calcio di punizione pericoloso per il Catanzaro.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Ceravolo.

IL TABELLINO

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 17 Di Chiara, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 32 Rispoli, 80 Cisse, 84 Cassandro.

A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 8 Pittarello, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 30 Alesi, 45 Buso, 77 D’Alessandro, 98 Buglio.

Allenatore: Aquilani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

MARCATORI:

NOTE: ammonito Pierozzi