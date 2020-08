Come scrive l’edizione odierna de “La Sicilia”, nel ruolo di prima punta per il Catania c’è anche Manuel Sarao, in uscita dalla Reggina insieme al centrocampista Alberto De Francesco, altro obiettivo del club etneo.

L’attaccante ha trovato poco spazio tra le fila amaranto, collezionando appena nove presenze e un gol. Sarao è stato messo da diverso tempo nel mirino da parte della dirigenza del Palermo, ancora alla ricerca di un attaccante da doppia cifra in grado di fare la differenza in C. Il derby di mercato si accende.