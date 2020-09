Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini ha rilasciato una lunga intervista a 360 gradi per il programma “Siamo Aquile” in onda su Trm.

Queste alcune sue parole: «Giornata tipo? Dipende da quello che fa la squadra, se si allena due volte al giorno, io vado due volte al campo, perché secondo noi un dirigente al campo e deve essere sempre presente lì sul pezzo. Se c’è un allenamento solo mi divido tra ufficio e campo. Quante telefonate? Dipende dai periodi. Per adesso tate chiamate e messaggi, durante l’inverno normale, non sto al telefono dalla mattina alla sera, rispondo a tutti.

Una trattativa passata di cui sono particolarmente orgoglioso? Non ci sono state trattative difficilissime, a volte dipende anche dagli altri, abbiamo fatte tante cose belle e altre sbagliate.

Ci sono ancora dei calciatori che mi chiamano, sono soddisfazioni personali.

Come mi trovo a Palermo? Bene, siamo presi dal lavoro, abbiamo poco tempo per andare in giro ma la città è bella. Sono più con la mentalità del sud che quella del nord. A Sud si sta bene».