Carlos Sainz scandaloso: “Lo ha copiato dalla Ferrari” | Si è portato il segreto degli ingegneri

Il pilota spagnolo ha portato nella sua nuova scuderia un segreto appreso dagli ingegneri della Ferrari. Un gesto orribile che ha scatenato il caos.

Dopo diversi anni, alla fine del 2024 si è conclusa in maniera ufficiale l’esperienza di Carlos Sainz in Ferrari. Il pilota spagnolo infatti ha pagato l’approdo a Maranello di Lewis Hamilton, e per questa ragione non gli è stato rinnovato il contratto, vista l’intoccabilità di Charles Leclerc.

Rimasto svincolato, Sainz non ha faticato a trovare una nuova squadra. Sebbene si aspettasse una chiamata di maggior livello, il pilota ha firmato con la Williams un accordo di ben due anni, con opzione per un terzo. Un colpo importante per la scuderia britannica, che gli consentirà di continuare a mettersi in mostra nel mondo della Formula 1.

Dopo l’addio al Cavallino Rampante, i tifosi e tutto il mondo rosso gli hanno augurato buona fortuna, dispiaciuti dal suo addio comunque necessario per le ragioni sopra indicate. Tuttavia quanto accaduto nelle scorse ore non farà di certo piacere alla Ferrari. Sainz avrebbe infatti copiato dalla squadra italiana un segreto degli ingegneri, portandoselo alla Williams. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Sainz, un gesto terribile ai danni della Ferrari

L’addio alla Ferrari non è piaciuto di sicuro al pilota spagnolo, che si è sentito messo da parte da un progetto solo per far posto ad un campionissimo come Lewis Hamilton. Ed è proprio per questo motivo che qualcuno pensa che lo stesso Sainz abbia tanta voglia di rivalsa.

Addirittura qualcuno ha vociferato che il 30enne abbia rubato un segreto dai meccanici del Cavallino Rampante, portandoselo con sé proprio alla Williams. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

Ecco cos’ha copiato il pilota dalla sua vecchia scuderia

”L’immagine carpita prima che Sainz scendesse in pista nel filming day di Silverstone ci mostra come il pilota madrileno abbia chiesto alla Williams di riprodurre i finger della frizione identici a quelli che usava l’anno scorso sulla SF-24′‘.

Questo è quanto è stato riportato da motorsport.it, che in pratica ha svelato come Sainz abbia preso spunto dalla Ferrari importando il sistema a due leve, a lui più congeniale, anche in Williams. Cosa prevedibile, che però non avrà di certo fatto piacere in quel di Maranello.