Un incremento sostenuto del flusso dei lavoratori pendolari è stato registrato stamattina sul porto di Capri, con capannelli di persone e code agli sbarchi, anche in virtù della particolare morfologia dell’approdo isolano. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, sono 484 i passeggeri sbarcati nelle prime ore, anche in virtù dell’allentamento delle misure restrittive disposto dall’ultima ordinanza regionale e di un nuovo piano orario con arrivi ravvicinati di alcune corse. Una situazione definita “intollerabile” dal sindaco Marino Lembo, che ha inviato – insieme all’assessore ai collegamenti marittimi Paola Mazzina – una nota al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al prefetto Valentini. L’amministrazione isolana contesta duramente il nuovo piano orario, “adottato senza alcuna condivisione e confronto”, parlando di “comportamento irresponsabile”, tradotto in sbarchi quasi contemporanei con “sicurezza e ordine pubblico completamente sfuggiti di mano”. Sindaco e assessore esprimono “indignazione e preoccupazione per gli episodi verificatisi, che mettono a rischio l’impegno di questi mesi per evitare sull’isola la diffusione del Covid-19”, chiedendo con forza un intervento immediato per il distanziamento degli orari di approdo.