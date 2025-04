“CAMPIONATO FALSATO”: la denuncia fa tremare tutta la Serie A | Scudetto revocato a maggio?

“Campionato falsato”, la clamorosa rivelazione provoca un vero e proprio terremoto nel campionato di Serie A

La Serie A si è fermata, in segno di lutto e rispetto, per la morte di Papa Francesco. La decisione, da parte della Lega, di rimandare le restanti partite, che avrebbero chiuso la 33ma giornata di campionato, nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile (invece che lunedì 21) ha fatto molto discutere.

Soprattutto scatenato delle polemiche non da poco da parte dei tifosi e degli amanti del calcio che, sui social network, hanno avuto da ridire in merito a questa decisione.

Il tutto mentre, nel campionato, è ritornata la parità tra due squadre che si giocheranno lo scudetto fino all’ultima giornata: vale a dire l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte.

Nel frattempo, però, una clamorosa rivelazione provoca un vero e proprio terremoto nel calcio italiano. “Campionato falsato“. Un annuncio che, ovviamente, non è affatto passato inosservato e che sta facendo molto rumore.

“Campionato falsato”, terremoto in Serie A: la dichiarazione fa molto rumore

Ad aizzare le polemiche ci ha pensato il giornalista campano, nonché tifoso del Napoli, Carlo Alvino. Un suo messaggio, pubblicato sull’account ufficiale di “X”, sta facendo decisamente molto rumore. “Il solo ipotizzare di rinviare Inter-Roma è già di per sé uno scandalo. Se mai dovesse accadere potremmo parlare solo di campionato falsato“.

La gara a cui fa riferimento il giornalista è quella valida per la 34ma giornata di campionato in programma al “Giuseppe Meazza” per sabato 26 aprile. La Lega Serie A, però, ha comunicato che le partite programmate per quel giorno verranno rimandate a data da destinarsi sempre in segno di rispetto per i funerali del Santo Padre.

Scontro scudetto, partono le polemiche: sui social si scatena la “guerra”

Una dichiarazione, quella di Alvino, che oltre a non passare inosservata sta facendo inevitabilmente molto rumore. Tra i commenti quelli dei sostenitori nerazzurri che, sentendosi chiamati in causa, hanno risposto per le rime ed anche in maniera abbastanza provocatoria. Proprio come questo utente: “Chiagni e fotti. Classico della vostra storia. Il Toro che gioca di mercoledì mentre voi fate i tour delle pizzerie va benone invece“.

Tra i commenti, invece, anche chi sostiene la sua tesi. Come quella di un utente azzurro che, quasi sconfitto, rivela: “Il campionato è già falsato da decenni per la verità. La Serie A non è credibile“.