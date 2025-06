Camarda ha scelto di andare via: tradimento gravissimo | L’agente ha incontrato Tare nella notte

Potrebbe non restare in rossonero il giovanissimo attaccante che a 17 anni ha già raccolto 12 presenze in Serie A.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta attuando una strategia volta a sfoltire la rosa e generare liquidità per il mercato in entrata. L’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per innesti mirati, rispondendo alle esigenze tattiche del nuovo corso.

Già concretizzata la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, un’operazione che ha garantito un’importante entrata economica. Sul fronte delle uscite si valuta anche la posizione di Yunus Musah: la trattativa con il Napoli per il suo trasferimento è però naufragata.

Tra i pezzi pregiati della difesa, Fikayo Tomori sembra aver attirato l’interesse della Juventus, indicando una potenziale plusvalenza. La situazione contrattuale di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel prossimo anno, è attentamente monitorata.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Rafael Leao dovrebbe rimanere un punto fermo del progetto, a meno di offerte irrinunciabili che potrebbero far vacillare. Analogamente, anche Christian Pulisic, reduce da una buona stagione, potrebbe essere sacrificato in caso di proposte economicamente vantaggiose, contribuendo così a fare cassa per i futuri investimenti.

Camarda in rampa di lancio

Francesco Camarda, giovane talento classe 2008 del Milan, ha rapidamente bruciato le tappe, diventando un nome noto nel panorama calcistico. Nonostante sia nato a Milano, le sue radici affondano in Sicilia, con i nonni originari di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il suo esordio in Serie A è avvenuto il 25 novembre 2023, contro la Fiorentina, all’età di appena 15 anni e 260 giorni, rendendolo il più giovane debuttante nella storia del campionato italiano.

Fino ad ora, ha già collezionato 12 presenze in Serie A, dimostrando una maturità sorprendente per la sua età. Camarda è considerato un attaccante completo. È dotato di un tiro potente e di un dribbling efficace, che gli permettono di rendersi pericoloso in diverse situazioni. Forte fisicamente e abile nelle acrobazie, ha la capacità di segnare in svariati modi.

Camarda può andar via

Camarda, dopo aver firmato il rinnovo contrattuale con il Milan, potrebbe lasciare i rossoneri in prestito per la prossima stagione. L’obiettivo è garantirgli un ruolo da titolare in un campionato competitivo, consentendogli di accumulare esperienza. Diverse squadre di Serie A e Serie B hanno mostrato interesse, tra cui lo Spezia, per dargli la possibilità di giocare con continuità.

Il suo agente, Beppe Riso, ha avuto un incontro con il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, proprio per discutere il futuro del giovane attaccante. Sebbene il Milan creda fortemente nel talento di Camarda, si ritiene che un’esperienza in prestito sia fondamentale e i bianconeri liguri potrebbero essere la piazza ideale.