CALHANOGLU RIMANE E RINNOVA: Inter, niente colpo a centrocampo | Marotta ha deciso

Sembrava definito ma non è così il futuro del play maker turco che potrebbe continuare ad indossare la maglia nerazzurra.

L’Inter è protagonista di un mercato in entrata vivace, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in ogni reparto in vista della prossima stagione. I primi colpi, già arrivati e rodati sul campo, hanno mostrato le ambizioni nerazzurre nel volere una squadra ancora più competitiva.

Tra i nuovi volti già integrati nel gruppo spiccano Luis Henrique e Sucic, entrambi già protagonisti con le loro prime apparizioni ufficiali nel recente Mondiale per Club, dove hanno avuto modo di mostrare le proprie qualità. Negli ultimi giorni, l’attacco è stato ulteriormente rinforzato dall’arrivo di Bonny, proveniente dal Parma, un giovane talento su cui la dirigenza punta molto.

Per il reparto offensivo, la dirigenza interista sta monitorando attentamente la situazione di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo della Juventus, se si profilasse un’occasione di svincolo o di cessione a condizioni favorevoli, diventerebbe un obiettivo concreto per rinforzare ulteriore l’attacco nerazzurro.

A centrocampo, l’Inter sta lavorando per aggiungere qualità e profondità. I nomi che circolano con maggiore insistenza e che piacciono particolarmente alla società sono quelli di Ederson dell’Atalanta e Nicolò Rovella. Entrambi i giocatori sono considerati profili ideali per le caratteristiche richieste da mister Chivu.

Il caso Calhanoglu

La sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club ha scatenato la reazione del capitano Lautaro Martinez. “Ho visto cose che non mi sono piaciute, chi non vuole restare vada via. Qui si lotta per obiettivi importanti”, ha tuonato l’argentino dopo l’eliminazione. Un messaggio diretto, per richiamare tutti al massimo impegno.

Le parole di Lautaro hanno colpito Hakan Calhanoglu che ha risposto sui social. “Il rispetto non può essere a senso unico”, ha affermato il turco, lasciando intendere malumori interni. Queste dichiarazioni hanno alimentato ulteriormente le voci di una sua possibile cessione.

Futuro da scrivere per Calha

Un recente incontro a Milano tra il vicepresidente del Galatasaray e il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha messo fine alle trattative per Hakan Calhanoglu. Secondo Gianluca Di Marzio, il centrocampista turco non ha mai chiesto di essere ceduto, e le condizioni per proseguire la negoziazione non si sono verificate.

Il club nerazzurro ha quindi deciso di confermare Calhanoglu nella rosa per la prossima stagione. Hanno fissato un termine al 31 luglio per eventuali proposte; se nessuna offerta dovesse arrivare entro quella data, il centrocampista resterà a disposizione dell’allenatore Chivu.