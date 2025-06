CALHANOGLU “REGALATO” per 30 milioni: chiude la carriera dove tutto era iniziato | L’annuncio del padre

Il futuro del centrocampista turco è ancora tutto da scrivere. Potrebbe fare molto presto le valigie e lasciare Milano.

L’Inter è già più che attiva sul mercato. Con l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria il centrocampo nerazzurro accoglie un interprete di prospettiva. L’Inter insiste anche su Samuele Ricci del Torino, ma per la mediana piacciono anche Bernabè del Parma e Rovella della Lazio.

Sul fronte uscite, i nomi caldi sono Davide Frattesi e Tajon Buchanan, con il primo nel mirino della Roma e di club inglesi e il secondo vicino al Torino in prestito. In più, si parla di Tomas Palacios che è rientrato dopo il prestito al Monza, ma potrebbe nuovamente andare via per trovare spazio da titolare.

Tra le piste in entrata per l’attacco, piacciono Bonny del Parma e soprattutto Hojlund ex Atalanta in uscita dal Manchester United. Si segue inoltre il profilo di Nico Paz, classe 2006, che piace a Chivu per la sua duttilità, ma sul giocatore del Como potrebbe ripiombare il Real Madrid.

Se dovesse arrivare una grande offerta, non è da escludere anche la cessione di uno dei top player, come Dumfries, ma attualmente l’esterno olandese è incedibile. Acquisti mirati dunque per i nerazzurri, con un occhio soprattutto alla cassa.

Calhanoglu e l’esperienza nerazzurra

Hakan Çalhanoğlu è arrivato all’Inter a parametro zero nell’estate del 2021, firmando un contratto triennale poi prolungato fino al 30 giugno 2027. Nel corso di queste stagioni, il centrocampista turco si è affermato come leader tecnico e rigorista, guadagnandosi la fiducia del club con prestazioni costanti.

Finora ha superato le 150 presenze complessive con la maglia nerazzurra: circa 109 gare in campionato, più le varie coppe. I gol totali segnati sono più di 30, con un record stagionale di 15 reti due annate fa, tra penalty e botte dalla distanza.

Il futuro di Calha

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter potrebbe essere in bilico, con le sirene turche che si fanno sempre più insistenti. L’agente del regista è atteso a breve a Istanbul per un contatto diretto con il Galatasaray. Il club allenato da Okan Buruk, vecchia conoscenza nerazzurra, ambisce a essere protagonista nel mercato internazionale e vede in Calhanoglu un rinforzo di spicco.

Ad alimentare ulteriormente le voci, un messaggio del padre di Calhanoglu. In una storia Instagram, ha scritto: “Speriamo che un giorno tu venga nel nostro Galatasaray”. Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi turchi, desiderosi di vedere il connazionale vestire la maglia giallorossa e rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni.