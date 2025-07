CALHANOGLU PER LOOKMAN: è lo scambio dell’estate | Agenti in sede per i dettagli

L’Inter si prepara al colpaccio dell’estate ma la società bergamasca non vuole fare alcuno sconto per il nigeriano.

L’Inter è protagonista di un mercato estivo particolarmente attivo, con l’obiettivo dichiarato di ringiovanire e potenziare la rosa. Il club nerazzurro sta definendo diversi colpi mirati, in linea con le richieste del progetto tecnico per la prossima stagione.

Tra i nuovi innesti già ufficializzati figurano Petar Sucic, talentuoso centrocampista dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique, esterno dal Marsiglia, e Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dal Parma. Questi acquisti evidenziano la strategia di combinare qualità e prospettiva futura.

Per il centrocampo, l’attenzione resta alta su profili duttili. Sebbene i nomi di Ederson e Rovella siano stati accostati in passato, le priorità attuali indicano la necessità di bilanciare partenze e nuovi arrivi per garantire equilibrio. In difesa, David Hancko del Feyenoord è un obiettivo concreto, apprezzato per la sua versatilità.

L’attacco sarà ulteriormente rinforzato con almeno una nuova punta. Oltre a Rasmus Højlund del Manchester United, su cui c’è un interesse concreto, e Giuliano Simeone, l’Inter valuta diverse opzioni per trovare un profilo che possa garantire gol e caratteristiche diverse dalle punte attualmente presenti nella rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Capitolo addii

L’Inter è attiva non solo in entrata ma anche sul fronte delle cessioni, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e generare nuove liquidità. Tajon Buchanan è vicino al Sassuolo per circa 12 milioni di euro, ma il giocatore sta ancora valutando la destinazione. Davide Frattesi è un nome caldo per l’Atletico Madrid, che insiste per il centrocampista ma il club nerazzurro vuole fare cassa. Tra i giovani, Sebastiano Esposito piace a Fiorentina e Cagliari, mentre Valentin Carboni si trasferirà al Genoa in prestito.

Il Galatasaray ha mostrato interesse per Yann Sommer, e l’Inter non lo considera incedibile ma chiederà un indennizzo, sebbene si sia parlato anche di una possibile partenza a costo zero in caso di ingaggio elevato per lo svizzero. Nel caso il portiere svizzero dovesse effettivamente partire, si valuterà se puntare sulla soluzione interna (Martinez) o cercare un altro profilo (Ter Stegen).

All-in su Lookman

L’Inter punta decisa su Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, considerandolo un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto offensivo. La Dea, forte della grande stagione del nigeriano, valuta il suo cartellino circa 50 milioni di euro, una cifra significativa che l’Inter sta cercando di raggiungere.

Per finanziare l’operazione Lookman, l’Inter potrebbe sacrificare due pezzi pregiati del proprio centrocampo: Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. La loro cessione permetterebbe di creare i fondi necessari per accontentare le richieste economiche dell’Atalanta. E se l’italiano, come già scritto in precedenze, piace soprattutto in Liga all’Atletico, diverso il discorso per il turco che piace sempre al Galatasaray ma ha attirato l’attenzione anche di club di Premier.