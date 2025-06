CALHANOGLU, ARRIVA LA JUVE: esplode la bomba di mercato | Ha detto sì alla cessione

Il centrocampista turco potrebbe presto lasciare l’Inter, ma la destinazione è ancora un’incognita.

Hakan Calhanoglu è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per meriti sportivi. Infortunato e assente nella sfida dell’Inter contro il Monterrey al Mondiale per Club, il centrocampista turco è stato accostato con insistenza al Galatasaray, alimentando indiscrezioni su un possibile ritorno in patria. Tuttavia, il presidente del club di Istanbul, Dursun Ozbek, ha spento ogni voce di mercato, precisando che non c’è alcuna trattativa in corso.

Le speculazioni si erano intensificate dopo un contatto telefonico tra Calhanoglu e il numero uno del Galatasaray, ma lo stesso Ozbek ha chiarito pubblicamente l’equivoco: «È stata solo una telefonata amichevole. Gli ho chiesto come stesse e gli ho augurato il meglio. Per lui sono come un fratello maggiore, ma non si è parlato di trasferimenti». Un chiarimento che allontana, almeno per ora, lo scenario di un clamoroso rientro in Süper Lig.

Nonostante la smentita, il Galatasaray continua a mostrare grande ambizione sul mercato. Con l’obiettivo di consolidare la propria competitività anche in Europa, il club sogna nomi altisonanti: tra i desideri ci sono conferme come Osimhen e colpi ad effetto come Leroy Sané. Calhanoglu, capitano della nazionale turca e simbolo calcistico del Paese, rappresenterebbe un’aggiunta di prestigio.

Ma per ora, il suo futuro resta saldamente legato all’Inter. E come già accaduto in passato con il Bayern Monaco, anche questa volta il centrocampista sembra destinato a ribadire la propria fedeltà ai colori nerazzurri.

Calhanoglu-Juve, suggestione o realtà?

Nel clima di rifondazione che sta attraversando la Juventus, non mancano le suggestioni di mercato. Dopo le voci su Theo Hernandez, spunta ora anche il nome di Hakan Calhanoglu come possibile colpo a sorpresa. Il centrocampista turco, perno dell’Inter nelle ultime stagioni, potrebbe rappresentare quel mix di esperienza e qualità che i bianconeri cercano per rilanciarsi. Al momento, però, non risultano contatti ufficiali tra le parti: l’ipotesi resta un’idea, affascinante ma ancora lontana dalla concretezza.

Il passato milanista e il presente nerazzurro renderebbero l’eventuale trasferimento ancor più clamoroso, considerando la rivalità storica tra le due squadre. Eppure, nel nuovo corso juventino, nulla sembra più tabù: il club è pronto a rompere vecchi schemi pur di tornare competitivo, anche sfidando simboli delle dirette concorrenti. Calhanoglu, con il suo bagaglio tecnico e la sua leadership, sarebbe un rinforzo di peso.

Inter rassegnata, ma la Turchia resta favorita

In casa Inter, cresce la consapevolezza che l’addio del turco sia sempre più probabile. Le recenti dichiarazioni del club e la mancanza di segnali positivi sul rinnovo o su un nuovo progetto tecnico attorno a lui fanno pensare a un divorzio imminente. La dirigenza appare rassegnata e pronta a valutare alternative in mediana.

Tuttavia, l’opzione più concreta per il futuro di Calhanoglu resta il ritorno in patria. Chiudere la carriera in Turchia, magari da bandiera del Galatasaray, rappresenterebbe per lui una conclusione ideale, tra affetto del pubblico e prestigio nazionale. La Juventus osserva, ma il cuore di Hakan potrebbe battere ancora per casa.