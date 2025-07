CALHA lo ha fatto di nuovo: tradimento, va dalla rivale ma è peggio del Milan

Il centrocampista nerazzurro è al centro di rumors, polemiche e voci di mercato negli ultimi giorni. Futuro imprevedibile?

L’Inter ha iniziato la sua avventura al Mondiale per Club con un pareggio 1-1 contro il Monterrey, con gol di Lautaro Martínez, che le ha comunque garantito un avvio da imbattuta. Questo risultato ha segnato l’inizio di una fase a gironi promettente per i nerazzurri, ponendo le basi per il prosieguo del torneo.

Il percorso dell’Inter è continuato con due vittorie importanti: un 2-1 contro gli Urawa Red Diamonds, grazie a Martínez e Carboni, e un 2-0 sul River Plate, con reti di Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Questi successi hanno permesso ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi da primi nel girone.

Il cammino dell’Inter si è interrotto bruscamente agli ottavi con una sconfitta per 2-0 contro il Fluminense, a causa dei gol di Germán Cano ed Hércules. Questa eliminazione amara ha posto fine al sogno interista nel torneo, lasciando un senso di delusione.

Dopo l’eliminazione, Lautaro Martínez ha espresso il suo disappunto: “Qui bisogna voler restare. Chi vuole stare con noi resta, chi non vuole deve andare via”. Il messaggio, rivolto quasi certamente ad Hakan Calhanoglu, ha trovato risposta nel post social di quest’ultimo: “Le parole dure dividono, non uniscono… Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole”.

Dal Milan all’Inter e polemiche

L’addio di Hakan Calhanoglu al Milan nel 2021 per approdare all’Inter a parametro zero ha scatenato una vera e propria bufera. I tifosi rossoneri non hanno perdonato il passaggio del turco ai cugini rivali, considerando il suo trasferimento come un “tradimento” e scatenando polemiche.

Ogni derby milanese da allora è diventato un’occasione per ribadire il rancore, con San Siro che accoglie Calhanoglu con fischi assordanti e cori ostili. Un momento emblematico è stato il suo gol su rigore nel derby del novembre 2021, una rete che, oltre a far esplodere la gioia interista, ha amplificato la rabbia rossonera.

Il futuro di Calha

Hakan Calhanoglu potrebbe essere in procinto di lasciare l’Inter, con un futuro che lo vede al centro di voci di mercato sempre più insistenti. Il centrocampista turco piace molto in patria, in particolare al Galatasaray, che lo ha individuato come un obiettivo primario per l’estate. L’interesse per Calhanoglu si estende anche in Premier League.

Anche la Juventus, sempre attenta ai “colpi low cost”, potrebbe valutare l’opportunità di acquisire Calhanoglu. Tuttavia, un simile trasferimento verrebbe percepito come un vero e proprio tradimento dall’ambiente nerazzurro, rendendo l’operazione estremamente complessa e potenzialmente carica di ulteriori polemiche.