La Sampdoria inizia a muoversi in vista del calciomercato invernale e mette gli occhi in Serie A per migliorare l’organico. Infatti – riporta Repubblica (ed. Genova) – il club ligure starebbe monitorando la situazione di Alberto Cerri, attaccante del Como che sta facendo fatica a ritagliarsi spazio con mister Fabregas. Inoltre, in casa Monza, piace molto Mattia Valoti.

