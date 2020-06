Il Palermo, dopo aver ottenuto dal Consiglio federale FIGC la conferma della promozione in Serie C, si è messo subito al lavoro per formare la nuova rosa in grado di poter compiere subito il salto in Serie B. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la dirigenza rosanero, per rinforzare il proprio centrocampo, starebbe pensando al 33enne palermitano Cristiano Caccetta, attualmente in forza alla Paganese ma con il contratto in scadenza il 30 giugno. Caccetta in carriera ha vestito diverse maglie importanti come quelle di Foggia, Trapani, Cosenza, Catania, Pordenone e Sambenedettese. Un centrocampista di quantità, abile anche col pallone fra i piedi e con tanta esperienza sia in Serie C che in Serie B.