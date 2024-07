Calciomercato Como: tre club di Serie B su Fumagalli

Tommaso Fumagalli potrebbe restare in Serie B nonostante la promozione in Serie A del Como. L’attaccante del club lombardo è molto stimato in cadetteria, dove le offerte non mancherebbero. Infatti – riporta TuttoB.com – Bari, Cittadella e Brescia sono interessate al giocatore e i lariani potrebbero aprire le porte per una cessione in prestito. Arrivato dalla Giana Erminio a gennaio, Fumagalli ha collezionato cinque presenze nell’ultimo campionato cadetto.

