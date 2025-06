Calcio&Finanza: “Tra Partnership e stadio così il Palermo cresce fuori dal campo”

Il portale Calcio&Finanza ha dedicato un approfondimento alla crescita del brand Palermo FC, sottolineando l’importante sviluppo registrato sul piano corporate nel corso dell’ultima stagione. In un’annata sportiva con alti e bassi, il club rosanero ha ottenuto un incremento del 20% nei ricavi da partnership e corporate hospitality, toccando quota 7 milioni di euro.

Un risultato frutto di una strategia strutturata, costruita dal management locale in sinergia con il City Football Group, che ha supportato il Palermo nell’adozione di modelli operativi internazionali. Secondo Calcio&Finanza, il club ha saputo valorizzare il proprio stadio – il Renzo Barbera – con interventi di ammodernamento, nuovi Skybox e tecnologie led bordocampo che garantiscono visibilità ai partner in linea con gli standard europei.

Anche il retail ha registrato una crescita importante: +50% rispetto alla stagione precedente, con l’apertura di un nuovo store all’aeroporto di Palermo. Sul piano digitale, il club vanta quasi 1 milione di follower e un engagement rate superiore al 5%, con oltre 250 milioni di visualizzazioni cross-platform in un anno. A testimonianza dell’efficacia della strategia comunicativa, il Palermo ha ricevuto il premio “Campaign of the Year” agli SFS Awards 2024.

«Palermo ha la potenzialità e diventerà uno dei brand più importanti del calcio italiano», ha dichiarato Nicolas de Montauzon, Chief Business Officer del club, sottolineando il valore del progetto e il posizionamento crescente nel panorama nazionale.