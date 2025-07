Calcio? No grazie: MI DO ALLA MUSICA | L’acquisto del Napoli cambia carriera all’improvviso

I calciatori hanno anche altre passioni oltre allo sport di riferimento.

Molti calciatori, pur essendo concentrati sulla propria carriera sportiva, sentono l’esigenza di esprimere sé stessi anche al di fuori del campo. Lo sport ad alti livelli impone disciplina e routine, ma non spegne il desiderio di coltivare passioni parallele, come la musica, la cucina, la moda o il cinema. Queste attività non solo rappresentano un’evasione, ma aiutano anche a costruire un’identità personale che va oltre la figura pubblica dell’atleta.

La musica, in particolare, è spesso un rifugio emotivo per i calciatori. Alcuni suonano strumenti, altri si cimentano nel rap o nel canto, trovando in questi linguaggi nuovi modi per raccontare il proprio vissuto. L’esempio di Memphis Depay, che incide brani rap, o di Dani Alves, che si esibisce come cantante, mostra come sia possibile conciliare sport e creatività. La musica diventa così un ponte tra la carriera sportiva e un futuro alternativo.

Investire tempo in altre passioni consente inoltre ai calciatori di prepararsi alla vita dopo il ritiro, spesso vissuta con incertezza. L’esplorazione di nuovi ambiti può sfociare in progetti imprenditoriali o artistici che mantengono viva la motivazione e danno continuità alla loro immagine pubblica.

Queste passioni hanno anche un impatto sociale. Un calciatore che si mostra vulnerabile o creativo diventa un esempio positivo per i giovani, trasmettendo il messaggio che coltivare interessi personali, anche al di fuori dei riflettori, è segno di equilibrio e autenticità.

Talento doppio: tra dribbling e rime

E se vi dicessimo che il Napoli ha appena acquistato uno dei rapper più popolari dei Paesi Bassi? Noano, questo il suo nome d’arte, è in realtà Noa Lang, nuovo esterno offensivo voluto da mister Conte. L’olandese in arrivo dal PSV non è solo un talento del pallone, ma anche un artista che ha già lasciato il segno nel panorama musicale del suo Paese. Il suo stile in campo, esplosivo e fantasioso, si riflette anche nei suoi brani, dove ritmo e personalità si fondono come nelle sue accelerazioni sulla fascia.

Lang non si limita a coltivare la musica nel tempo libero: per lui è una vera seconda carriera. Il calcio gli ha dato la fama, ma la musica gli ha permesso di raccontare un lato più intimo e creativo di sé, conquistando anche un pubblico diverso da quello che affolla gli stadi.

Disco d’oro ed esultanze da hit

Nel 2023 ha ottenuto un disco d’oro con il singolo 7K Op Je Feestje e ha raggiunto la Top 50 di Spotify nei Paesi Bassi con Damage. I suoi successi musicali hanno trovato spazio anche sul terreno di gioco, con esultanze dedicate ai suoi brani e iniziative originali come la maglia personalizzata con il numero 9+1, indossata nell’ottobre 2024 contro lo Zwolle, chiaro richiamo al suo mondo musicale.

Un campione che sa trasformare ogni campo, da quello da calcio al palco, nel suo terreno di gioco.