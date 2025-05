Calciatore professionista denunciato per stupro: corre in ospedale e lo accusa, le indiscrezioni sull’identità

Tutti i dettagli sulla brutta vicenda che vede coinvolto un noto calciatore denunciato per stupro.

Un calciatore professionista è finito al centro di un’indagine per violenza sessuale a seguito di una denuncia presentata da una donna a Udine. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì, quando, dopo una serata trascorsa in compagnia, il calciatore e due amici avrebbero accompagnato la donna in un appartamento. La ragazza, in stato di ubriachezza, ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro.

Secondo quanto riferito, le presunte avance sarebbero degenerate in un rapporto non consensuale. La donna ha raggiunto da sola l’ospedale della Misericordia di Udine, dove ha raccontato l’accaduto al personale sanitario, che ha poi coinvolto le forze dell’ordine. Il giorno successivo, lunedì 12, ha formalizzato la denuncia presso i carabinieri.

L’identità del calciatore coinvolto non era stata ancora resa pubblica, ma nelle ultime ore ci sono stati sviluppi. Le indagini sono in corso.

Il caso ha sollevato attenzione mediatica e preoccupazione, considerando il coinvolgimento di un personaggio pubblico. Le autorità stanno procedendo con la massima cautela, mentre si attendono eventuali sviluppi che potranno confermare o smentire la versione dei fatti fornita dalla denunciante.

L’identità del calciatore

Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese, sembrava destinato a un futuro luminoso in una big del calcio italiano o internazionale. Inter e Napoli erano già in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, con i partenopei che avevano sfiorato l’acquisto nel gennaio 2024, quando il giocatore militava ancora nel Salisburgo. Tuttavia, il percorso del numero 28 rischia ora di subire una svolta drammatica, almeno sul piano mediatico e giudiziario.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali Messaggero Veneto e Il Gazzettino, Solet sarebbe il calciatore professionista accusato di violenza sessuale da una donna di 32 anni. I fatti risalirebbero alla notte tra domenica e lunedì, quando, dopo una serata trascorsa in un locale alla periferia di Udine, il giocatore e due amici avrebbero accompagnato la donna, visibilmente ubriaca, in un appartamento. Qui sarebbero avvenute le presunte molestie, sfociate nello stupro denunciato dalla vittima.

Denuncia e discrepanze nelle versioni

La donna si è recata da sola all’ospedale della Misericordia di Udine, dove ha raccontato l’episodio ai medici e ai carabinieri. Il giorno successivo ha formalizzato la denuncia, affermando chiaramente di non aver mai acconsentito a rapporti di alcun tipo.

Il caso è ora nelle mani del sostituto procuratore Marco Panzeri. Le versioni fornite dagli uomini coinvolti risultano in forte contrasto con quella della donna. L’avvocato Maurizio Conti, che assiste Solet, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo.