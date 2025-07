BRAHIM DIAZ TORNA DA EROE: maglia numero 10 pronta | La serie A è casa sua

Il fantasista spagnolo potrebbe lasciare i Blancos per trovare maggiore spazio e non è da escludere un ritorno in A.

Brahim Díaz, trequartista talentuoso, ha costruito una carriera interessante sempre in top club europei. Ha iniziato la sua formazione nelle giovanili del Manchester City, dove ha fatto le sue prime apparizioni da professionista. Nel gennaio 2019, è passato al Real Madrid.

Dopo un periodo in cui ha faticato a trovare spazio con continuità al Real Madrid, Brahim Díaz si è trasferito in prestito al Milan. L’esperienza in Italia è stata cruciale per la sua crescita, permettendogli di giocare con regolarità e contribuire a importanti successi.

Successivamente, è tornato al Real Madrid, dove ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, dimostrando le sue qualità tecniche e la capacità di incidere, soprattutto come attaccante esterno o trequartista. Ha accumulato un totale di 118 presenze con il Real Madrid, segnando 20 gol e fornendo 19 assist.

A livello di Nazionale, Brahim Díaz ha giocato sia per la Spagna che per il Marocco. Ha collezionato 1 presenza e 1 gol con la nazionale maggiore della Spagna. Successivamente, ha scelto di rappresentare il Marocco, con cui ha finora totalizzato 10 presenze e 8 gol.

L’esperienza rossonera di Brahim

Brahim Díaz ha avuto un’esperienza significativa al Milan, dove ha trascorso tre stagioni in prestito dal Real Madrid. Durante questo periodo, dal 2020 al 2023, ha dimostrato le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi al calcio italiano. L’avventura in rossonero è stata caratterizzata da momenti di grande brillantezza e un contributo fondamentale.

Brahim Díaz ha collezionato 124 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Durante questi anni, ha messo a segno 18 gol e fornito 15 assist. La sua crescita è stata evidente, culminata con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022, un traguardo importante che lo ha visto protagonista.

Poco spazio al Real, torna in A?

Nel nuovo Real Madrid, sotto la guida di Xabi Alonso, Brahim Díaz sta trovando meno spazio del previsto. Durante il recente Mondiale per Club, il talentuoso trequartista non ha avuto un ruolo da protagonista, scendendo in campo solo per un totale di 103 minuti in quattro partite. Questa situazione ha portato il club a valutare una sua possibile cessione.

Per Brahim, un ritorno in Italia potrebbe essere un’opzione concreta e allettante. La Fiorentina, in particolare, potrebbe farci un serio pensierino, dato che in panchina ritroverebbe il suo mentore, Stefano Pioli. L’allenatore, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza al Milan, conosce bene le sue qualità e saprebbe come integrarlo al meglio nel suo schema di gioco.