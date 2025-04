BOOOOOOOM MAX VERSTAPPEN: Accordo trovato e tradimento alla Red Bull | Ecco la sua nuova squadra

Clamoroso colpo di scena riguardante Max Verstappen, accordo trovato e tradimento alla Red Bull: svelato il nuovo team

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta che il mondo della Formula 1 potrebbe subire un clamoroso terremoto.

Il protagonista, di questa vicenda, è uno dei migliori piloti degli ultimi anni nonché attuale campione del mondo in carica: Max Verstappen.

Il belga-olandese non ha iniziato, a dire il vero, nel migliore dei modi questo Mondiale 2025. Anche se, ovviamente, ha tutto il tempo di rifarsi e dimostrare di essere un vero e proprio campione.

In quest’ultimo periodo, però, si sta parlando (anche in maniera abbastanza insistente) del suo futuro. Un futuro che, a quanto pare, rischia di essere molto lontano dalla Red Bull. Svelata la sua prossima squadra.

Verstappen, addio alla Red Bull: oramai non ci sono più dubbi, ecco il nuovo team

Il numero uno indiscusso, fino a questo momento, del campionato è Lando Norris. La distanza dal pilota della McLaren è di soli 8 punti. Da non sottovalutare, però, anche le rivali di sempre come la Mercedes e la Ferrari che in Bahrain hanno comunque “preoccupato” gli avversari. Ritornando nuovamente a Max Verstappen ha voluto fare il punto della situazione un ex pilota che lo conosce molto bene. Stiamo parlando di Robert Doornbos.

Quest’ultimo, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di “Motorsport.com“, ha parlato durante l’inaugurazione del Salone della F1 in quel di Amsterdam. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Verstappen? Ha ancora la passione per la F1 e che sia aperto ancora alle sfide“. Sulla sua prossima e possibile nuova avventura non ha dubbi: “Non è un mistero che una squadra come la Mercedes lo voglia a tutti i costi“.

Verstappen, futuro già scritto: addio alla Red Bull a fine stagione

Poi, allo stesso tempo, ha voluto fare ancora più chiarezza: “Tra le scuderie che possono permettersi di pagarlo ci sono Aston Martin e Mercedes. La prima, inoltre, sarebbe una sfida ancora più grande della seconda“.

Nel contratto, con la Red Bull, c’è una speciale clausola: ovvero che se il team non sarà in grado di soddisfare determinati requisiti è libero di andarsene: “Proprio come ha fatto Vettel. Se la macchina non è buona per guidare tra i primi tre allora è libero di rivedere il suo contratto senza problemi“. Difficile, però, che la Red Bull non accontenti le sue richieste e che non lo trattenga per farlo restare in futuro.