BOOOOOM: VOGLIAMO THIAGO MOTTA IN PANCHINA | Offerta scritta e presentata, in ritiro dal 1° luglio

Dopo l’addio alla Juventus il tecnico italo-brasiliano è pronto a tornare in pista: arriva una grande offerta per lui, colta al volo.

Dopo una stagione che stentava a decollare sia dal punto di vista del gioco, che, soprattutto, da quello dei risultati, la Juve ha deciso di dare il benservito a mister Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha pagato non solo il pessimo andamento in campionato e nelle altre competizioni, ma anche un rapporto ormai logoro praticamente con tutta la squadra.

Detto ciò, la Vecchia Signora è ripartita chiamando alla Continassa Igor Tudor, e le cose sembrano essere subito migliorate. Nelle prime uscite al comando della compagine bianconera infatti il croato ha fatto bene, ridando carattere ai giocatori e mettendo in evidenza diversi spunti importanti.

Dal canto suo invece l’allenatore ora si trova fermo ai box, in attesa di qualche chiamata. Ma questa sembra essere già attiva direttamente sul tavolo di casa sua. Un club di livello assoluto è infatti pronto ad affidargli la panchina, permettendogli di tornare subito in gioco il prossimo anno.

Thiago Motta ricarica le batterie

In questi mesi che lo vedranno di sicuro costretto ai box, Thiago Motta potrà ricaricare le batterie dopo la negativa esperienza in bianconero. Detto ciò però l’ex centrocampista di Inter e PSG non vede l’ora di tornare in panchina. Ed ecco che già da diversi giorni sono tornati a circolare molti rumors sul suo conto. Uno su tutti però sta prendendo il largo.

Il sempre più probabile addio di mister Gian Piero Gasperini all’Atalanta infatti libererebbe un posto importante sulla panchina, dove potrebbe appunto accomodarsi proprio Thiago Motta, pronto a rispondere presente alla chiamata della famiglia Percassi. Attenzione però, perché ultimamente sta prendendo forma anche l’ipotesi estera.

Occhio alla pista dall’estero

Tralasciando la pista atalantina, che come detto ad oggi è piuttosto forte, a farsi spazio nel corso degli ultimi giorni c’è anche l’idea che porta ad un suo approdo all’estero. In particolare in Premier League, dove c’è una squadra pronta a rinascere con un nuovo progetto.

Stiamo parlando del Tottenham, che saluterà a giugno Postecoglou dopo la deludente stagione attuale. Staremo a vedere se gli Spurs valuteranno anche Thiago Motta tra le opzioni per il futuro della panchina.